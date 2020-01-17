В США медсестру приговорили к 25 годам за убийство мужа глазными каплями. Она заявила, что подвергалась насилию в семье

Суд в Южной Каролине 16 января приговорил 53-летнюю медсестру Лану Клейтон к 25 годам тюремного заключения после того, как она признала себя виновной в преднамеренном убийстве своего мужа и манипуляции с доказательствами, сообщает WSOC-TV. Американка призналась, что отравила супруга с помощью глазных капель.

64-летний муж подсудимой Стивен Клейтон умер 21 июля 2018 года спустя два дня после того, как выпил стакан с водой, куда его жена добавила капли для глаз. Первоначально предполагалось, что он умер по естественным причинам, но затем медицинские эксперты во время вскрытия обнаружили в его организме высокое содержание тетрагидрозолина — химического вещества, которое сужает кровеносные сосуды.

Лана Клейтон использовала глазные капли, поскольку, предположительно, знала, что они не имеют вкуса и запаха, а значит, муж не сможет их обнаружить в воде, заявил на суде государственный обвинитель. После того, как полицейские начали подозревать, что Стивен Клейтон был убит, женщина заявила, что ее муж постоянно добавлял глазные капли в кофе, , рассказал прокурор. Эксперты посчитали эту версию неправдоподобной.

В сентябре 2018 года медсестру арестовали по обвинению в убийстве. Во время допросов она заявила, что была зла на супруга и хотела, «чтобы он пострадал». Она рассказала, что была его седьмой женой и в течение пяти лет, что они были женаты, Стивен Клейтон оскорблял ее, избивал и пытался задушить. Адвокат медсестры при этом заявил, что в детстве Лану Клейтон изнасиловал дядя, затем подобное случилось во время службы на военной базе. По словам адвоката, у женщины возникло посттравматическое стрессовое расстройство.

Прокурор рассказал в суде, что в 2016 году в семье Клейтон произошел странный инцидент: женщина выстрелила в своего мужа из арбалета, пока тот спал, но затем супруги признали, что это был несчастный случай. Помимо этого родные Стивена Клейтона подозревают, что его жена пыталась медленно отравить супруга в течение нескольких лет. Сестра погибшего Розмари Клейтон-Лесли заявила, что в годы замужества у ее брата диагностировали несколько странных заболеваний.

Прокурор заявил на суде, что медсестра убила мужа из-за его денег, после чего сожгла его завещание. Обвинители также считают, что после отравления мужа она выбросила его телефон, чтобы тот не смог позвать на помощь. Прокурор просил суд приговорить обвиняемую к 50 годам заключения.

Убийства, совершенные с помощью глазных капель, довольно редки, но все же такие случаи известны, указывает WSOC-TV. В декабре 2019 года 35-летний фельдшер из Северной Каролины Джошуа Хансакер был обвинен в убийстве своей супруги, совершенном в сентябре 2018 года. В крови убитой женщины нашли следы тетрагидрозолина (как и у Стивена Клейтона). По мнению властей, мужчина пошел на убийство, чтобы получить страховую выплату за смерть жены в размере 250 тысяч долларов.

Александр Бакланов