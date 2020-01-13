Директора московской частной школы заподозрили в покушении на убийство. Она убедила двух бывших учеников напасть на жену депутата, в которого была влюблена

ГСУ СК РФ по городу Москве

Вечером 9 января в Москве напали на 36-летнюю Светлану Хананашвили — жену муниципального депутата Академического района Москвы от партии «Яблоко» Михаила Хананашвили, с которым они, как сообщается, воспитывают двоих детей. Женщину подкараулили возле ее дома на улице Шверника и не меньше шести раз ударили ножом в шею и грудь. Она попала в больницу в крайне тяжелом состоянии: были задеты оба легких, произошла большая потеря крови. К 11 января пострадавшая пришла в сознание.

Полиция возбудила дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Позднее его переквалифицировали на статью о покушении на убийство. Как писала «Комсомольская правда», в качестве возможного мотива преступления полиция рассматривала политическую деятельность Михаила Хананашвили.

Сам депутат рассказал, что на его жену уже нападали осенью 2018 года. Тогда ее дважды ударили по затылку, она получила сотрясение мозга. Нападавших не нашли. «После этого я очень серьезно снизил градус своей депутатской активности», — заявил депутат изданию «Подъем». Он затруднился назвать предполагаемые мотивы покушений на супругу.

13 января следствие сообщило о задержании троих подозреваемых в покушении на Светлану Хананашвили. Это 21-летний мужчина и две женщины 20 и 35 лет. Старшая из них возглавляет одну из московских частных школ (по словам источника ТАСС, ее зовут Василиса Маслова, и она директор частной школы ).

По версии следствия, у Масловой в прошлом был роман с Михаилом Хананашвили, и она решила убить его супругу из ревности. Ей согласились помочь двое бывших учеников ее школы, с которыми она сохранила хорошие отношения. Это 21-летний студент Российского экономического университета имени Плеханова Павел и 20-летняя Ирина, пишет «Московский комсомолец» без ссылок на источники. По данным издания, Ирина подкараулила Светлану Хананашвили и подала сигнал Павлу, а тот совершил нападение. Маслова ждала молодых людей неподалеку и увезла их с места преступления на машине.

Михаил Хананашвили подтвердил знакомство с Масловой, но опроверг версию следствия о том, что у него был с ней роман. По словам депутата, они знакомы пять лет, раньше поддерживали деловые и дружеские отношения, но депутат заметил «достаточно сильные чувства» и «перегибы» со стороны Масловой, поэтому сократил общение с ней. Он предполагает, что Маслова стоит и за первым нападением на его жену. «Я так понимаю, что меня хотели оставить без супруги», — сказал Хананашвили.

Ольга Корелина