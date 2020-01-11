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Умер Нил Пирт — один из самых лучших барабанщиков в мире. Вот лишь некоторые из его выступлений
Источник: Meduza
Барабанщик и автор песен канадской рок-группы Rush Нил Пирт умер 7 января в возрасте 67 лет от опухоли мозга. Группа Rush, выступавшая с Пиртом на протяжении 45 лет, сообщила о его кончине 10 января. Пирт умер после «трех с половиной лет невероятно смелой борьбы с глиобластомой», заявили музыканты.
Нил Пирт считается одним из лучших рок-барабанщиков. Его ставят в один ряд с такими музыкантами как Джон Генри Бонем из Led Zeppelin, Ринго Старр из The Beatles, Кит Мун из The Who, Джинджер Бейкер из Cream и Стюарт Коупленд из The Police. Вот только некоторые из лучших выступлений Пирта.
Соболезнования в связи со смертью Пирта выразили музыканты Foo Fighters, Metallica, Kiss, Black Sabbath и многие другие.