Барабанщик и автор песен канадской рок-группы Rush Нил Пирт умер 7 января в возрасте 67 лет от опухоли мозга. Группа Rush, выступавшая с Пиртом на протяжении 45 лет, сообщила о его кончине 10 января. Пирт умер после «трех с половиной лет невероятно смелой борьбы с », заявили музыканты.

Нил Пирт считается одним из лучших рок-барабанщиков. Его ставят в один ряд с такими музыкантами как Джон Генри Бонем из Led Zeppelin, Ринго Старр из The Beatles, Кит Мун из The Who, Джинджер Бейкер из Cream и Стюарт Коупленд из The Police. Вот только некоторые из лучших выступлений Пирта.

Neil Peart Drum Solo — Rush Live in Frankfurt RushWire

Neil Peart (Buddy Rich Memorial Concert — Solo) drummercombr

Rush — Spirit of Radio gvbezoff

Neil Peart Drum Solo (1080p HD) David Letterman Jun 09 '11 bytorkod

10 Times Neil Peart Was the Best Drummer on Earth Loudwire

Соболезнования в связи со смертью Пирта выразили музыканты Foo Fighters, Metallica, Kiss, Black Sabbath и многие другие.