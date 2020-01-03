В третьей по численности христианской церкви США произошел раскол. Традиционалисты отказываются признавать однополые браки

Chris Allan / Shutterstock.com

Объединенная методистская церковь США, третья по количеству верующих христианская организация в этой стране, объявила о том, что в мае 2020 года ее покинет группа так называемых «традиционных методистов» — противников признания однополых браков и возведения представителей ЛГБТ в священнический сан. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на заявление лидеров церкви.

Методисты принадлежат к так называемому протестантскому мейнстриму — старейшей на территории современных США ветви протестантизма, к которой относятся также лютеране, пресвитериане и некоторые другие объединения. Как отмечает WP, большинство отцов-основателей США, а также президентов этой страны были верующими именно этого направления; при этом, по данным исследованиям Pew Research Center, только 15% американцев называют себя протестантами мейнстримного направления. 20% считают себя католиками. И еще 25% — евангелистами. Это другое протестантское течение, которое возникло в середине XVIII века и обрело особую популярность в двадцатом.

Американские евангелисты негативно настроены по отношению к однополым отношениям и считают, что в Библии они однозначно оцениваются как греховные. В то же время среди методистов много лет идет спор о допустимости таких союзов. По данным на 2012 год, к Объединенной методистской церкви относили себя более 7,5 миллиона человек. Это делало ее третьей по численности христианской конгрегацией в США после Римско-католической церкви (68 миллионов верующих) и евангелической Южной баптистской конвенции (16 миллионов).

Методисты в США принадлежат ко всемирной Методистской церкви, в которой оппозиция по отношению к однополым бракам значительно сильнее, чем в Америке. Особенно оппозиция однополым бракам сильна в Методистской церкви в таких регионах, как Африка, где численность ее прихожан при этом выше. Вопрос рассматривался на внеочередной Генеральной конференции церкви в феврале 2019 года. Либеральные американские методисты рассчитывали, что браки будут либо полностью разрешены, либо оставлены на усмотрение местных общин. В итоге, однако, 53% делегатов проголосовали за так называемый «традиционалистский план», который подтверждал категорическое неприятие таких союзов со стороны церкви.

Решение о разделении было принято после нескольких месяцев переговоров. Согласно ему, новая группа «традиционных методистов» получит 25 миллионов долларов, а взамен откажется от претензий на любую собственность прежних единоверцев.

Однополые браки легализованы в июне 2015 года Верховным судом США, который признал антиконституционными любые законы, запрещающие их. В мае 2019 года 63% американцев заявили, что поддерживают браки между людьми одного пола. В то же время исследование, проведенное центром Pew осенью того же года, свидетельствует о том, что христианами себя считают 65% американцев, на 13% меньше, чем десять лет назад. Общее число протестантов (и мейнстримных, и евангелистских) снизилось с 51% до 43%.

Дмитрий Карцев