Прокуратура города превратилась в бюро услуг На прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаева завели дело о взяточничестве

Страница Хаваж-Бауди Гутаева в Facebook

Суд в Норильске арестовал на два месяца исполняющего обязанности прокурора города Хаваж-Бауди Гутаева, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере. Дело против него было возбуждено после жалобы его подчиненных.

32-летний Гутаев возглавил прокуратуру Норильска в 2018 году. До этого он работал старшим помощником прокурора Чечни по СМИ. На работу в Красноярский край он перешел после того, как прокуратуру региона возглавил Михаил Савчин, занимавший должность прокурора Чечни в 2008-2012 годах.

Следственные органы обратили внимание на Гутаева после того, как его подчиненные написали жалобу на пяти листах на имя генерального прокурора Юрия Чайки. В жалобе, подписанной «коллективом прокуратуры города Норильска» отмечалось «оскорбительное, издевательское отношение» Гутаева к коллегам.

В жалобе говорилось, что Гутаев, вместо того чтобы заниматься работой, «быстро наладил отношения с выходцами из Северного Кавказа», из-за чего прокуратура Норильска «превратилась в бюро услуг», и теперь «на планерках обсуждается, кому надо помочь и зачем». По словам сотрудников прокуратуры, Гутаев поддерживает контакты и с радикальными исламистами, а также «не скрывает ненависти к русскому населению».

Помимо этого в обращении говорилось, что Гутаев неоднократно отдыхал в Турции, несмотря на допуск к секретной информации, предусматривающий запрет на выезд. Сотрудники прокуратуры также указывали на регулярное отсутствие Гутаева на работе по поддельным больничным и помощь местным предпринимателям в обмен на различные услуги.

Авторы жалобы подчеркивали, что неоднократно обращались в прокуратуру края, но там проводили лишь формальные проверки, выводы которых «были явно искажены», что, по мнению авторов обращения, происходило из-за связей Гутаева.

Григорий Левченко