«Репетиции в советском стиле»: в балетной школе при Венской опере детей били, унижали и склоняли к курению ради контроля веса

Выступление учеников балетной школы при Венской опере, 2 ноября 2011 года Xu Liang / Photoshot / interTOPICS / ddp / Vida Press

Преподаватели балетной академии при Венской государственной опере советовали детям курить, чтобы поддерживать стройную фигуру, применяли к ним силу и оскорбляли их в процессе обучения. Это выяснила следственная комиссия, созданная после первых публикаций о жестоком обращении с детьми, вышедших в апреле 2019 года. В опере заявили, что некоторые выводы комиссии «вводят в заблуждение», и заверили, что уже принимают меры для исправления сложившихся порядков.

Дело началось с публикации в австрийском журнале Falter

Австрийское издание Falter 9 апреля опубликовало большой материал о злоупотреблениях педагогов в балетной школе при Венской государственной опере — одной из самых престижных академий танцев в Европе, основанной в 1771 году.

По информации Falter, преподаватели били учениц и регулярно комментировали их вес. В школе не оказывали необходимую психологическую и поддержку, из-за чего у некоторых воспитанниц развились булимия и анорексия. Бывший директор школы Иоланта Сейфрид рассказала, что учениц воспринимали как «товар, который будет выступать в опере», развивая в них «рабский менталитет».

Чаще других воспитанницы жаловались на педагога из Санкт-Петербурга

В тексте Falter неоднократно упоминалась Белла Рачинская — педагог, которая, по словам нескольких источников, царапала учениц до крови и заламывала им руки и ноги на репетициях. Бывшая прима-балерина Венской оперы Габриэла Хаслингер сообщила изданию, что Рачинская внедряла в академии «репетиции в советском стиле». Судя по странице Рачинской в фейсбуке, в детстве она занималась в Академии Русского балета имени Вагановой в Санкт-Петербурге и, по некоторой информации, позже там преподавала.

В публикации Falter также говорилось о преподавателе-мужчине, который сексуально домогался 16-летнего мальчика. Имени этого преподавателя журналисты не назвали.

Вскоре после публикации в Falter о порядках, принятых в балетной школе, написала газета The New York Times. Ее журналисты взяли дополнительные комментарии у двух бывших учениц академии — 20-летней Луизы Соловьевой, которая покинула школу за две недели до выпускных экзаменов, и 19-летней Нины Вич. Обе подтвердили, что подвергались унижениям со стороны Рачинской и других учителей.

Соловьева рассказала, например, что когда ей было 14 лет, Рачинская ударом ноги сбила ее на землю, из-за чего она повредила связки и два месяца не могла посещать занятия. По словам Вич, из-за регулярных комментариев по поводу веса во время учебы у нее началась булимия. «Они [педагоги] могли сказать что-нибудь вроде: „Ты слишком толстая, на выходных тебе надо ограничиться водой и ананасом“», — рассказала бывшая ученица академии.

Соловьева и Вич добавили, что неоднократно жаловались на Рачинскую и других учителей управляющему директору школы, но та не предприняла должных действий. По словам Вич, на одном из обсуждений конфликта присутствовала сама Рачинская, из-за чего она не могла говорить о случившемся открыто. Бывшая педагог школы Шэрон Бус также рассказала The New York Times, что однажды видела, как Рачинская ударила ногой 11-летнюю девочку. Когда жалобы воспитанниц и их родителей на Рачинскую начали накапливаться, ее перевели на занятия с выпускными классами. Бус считает, что это было больше похоже на повышение.

В самой академии журналистам Falter рассказали, что отстранили обвиненного в сексуальных домогательствах преподавателя от работы, передав информацию о произошедшем в полицию, а Рачинская была уволена еще в январе 2019 года после «нескольких предупреждений».

Также школа балета предоставила заявление Рачинской. В нем педагог утверждала, что физический контакт — это неотъемлемая часть репетиций. «Чтобы поправлять [студентов], необходимо к ним прикасаться — так делают по всему миру, — рассказала Рачинская, — Я искренне извиняюсь перед студентами, которых обидела. Я никогда не травмировала кого-либо умышленно или злонамеренно».

Венская опера пообещала провести реформы — но не смогла справиться с систематическим насилием в школе

Вскоре после публикации в Falter Венская государственная опера пообещала провести «глубокие реформы». «Случились недопустимые вещи», — заявил директор оперы Доминик Мейер. Он добавил, что «определенно, учитель повел себя очень плохо», не уточнив, о ком именно идет речь. Опера также рассказала о собственном расследовании, которое выявило «очень неприятные случаи».

Правительство Австрии создало специальную комиссию, поручив ей расследовать порядки, принятые в академии. Делом также занялась прокуратура.

17 декабря председатель специальной комиссии, профессор Сюзанна Рейндл-Краускопф, представила итоговый отчет, основанный на беседах с 24 участниками событий. Из него следует, что воспитанники школы подвергались жестоким методам обучения и чрезмерным нагрузкам, а директор Венской оперы Доминик Мейер, который вскоре возглавит оперный театр «Ла Скала» в Милане, не справлялся со своими обязанностями.

В ходе расследования комиссия выяснила, что на детей кричали и дергали их за волосы, а один из преподавателей попросил своих учениц начать курить, объяснив, что «это поможет унять голод и будет полезным для фигуры». Другой педагог называл своих учениц по имени и размеру их одежды — например, «Мария XS», «Паула М», «Марта S» и так далее.

«Очевидно, что дети и подростки [в Венской балетной школе] недостаточно защищены от дискриминации, пренебрежения и негативных последствий для здоровья», — заключается в докладе. Документ не имеет юридической силы, а прокуратура продолжает собственное расследование, рассказали «Медузе» в пресс-службе комиссии.

В ответ на доклад в Венской государственная опере заявили, что уже снизили нагрузки на учеников, сократив количество их выступлений, наняли психологов и ввели дополнительный курс о питании. Представители оперы также заявили, что отдельные части доклада «вводят в заблуждение» или «не соответствуют нынешнему положению дел». Они пообещали предоставить более развернутый комментарий после тщательного изучения документа.

Степан Нилов