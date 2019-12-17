В доме многодетной семьи под Гатчиной нашли арсенал оружия. Отец детей назвал себя полковником ГРУ, его подозревают в насилии над 13-летней дочерью

16 декабря из дома многодетной семьи в деревне Химози Гатчинского района Ленинградской области изъяли арсенал оружия. 47News сообщило, что в коттедже обнаружили два автомата Калашникова, ручной пулемет Калашникова, два автомата «Кедр», пистолеты Макарова и ТТ, а также патроны и бронежилеты с надписью «ФСБ». По словам источников РБК, в доме также был найден гранатомет. Как сообщили 78.ru и 47News, на месте происшествия работали полиция, Следственный комитет, Росгвардия, МЧС и ФСБ.

Как сообщает «Mash на Мойке», в доме нашли матрасы со следами крови. Еще там было много икон, спортзал и тир, пишет 47News. Изнутри коттедж оказался неухоженным и захламленным. В нем была оборудована площадка для физической подготовки и тир, где стояли мишени с дырками от пуль. По словам источника «Бумаги», жившие в коттедже дети, предположительно, проходили боевую подготовку. По информации «Mash на Мойке», на участке рядом с коттеджем стоит большой деревянный крест.

Следственные действия в деревне Химози Следственный комитет Российской Федерации

Отец семейства задержан. При встрече с сотрудниками силовых структур он представился полковником ГРУ, сообщает 47News. Имя задержанного — Андрей Бовт. Он сменил фамилию в 1997 году, до этого его звали Андрей Лобадюк. «Комсомольская правда» пишет, что Бовт раньше занимался семейным бизнесом по обработке дерева (по данным 47News, он возглавлял фирмы «Андрей Первозванный» и «Азъ и Веди»), у его брата и матери есть своя школа мебельщиков; при этом на мать также зарегистрирована частная религиозная организация. Бовт сожительствовал со Светланой Лобадюк, которая приходится ему двоюродной сестрой.

Андрея Бовта подозревают в незаконном обороте оружия и взрывчатки, а также в сексуальном насилии над 13-летней дочерью. По версии следствия, мужчина насиловал девочку на протяжении семи лет. Именно сообщение об этом преступлении стало поводом для проверки коттеджа Бовта 16 декабря. Как пишет 47News, в полицию о сексуальном насилии над девочкой заявила некая женщина. На данный момент пострадавшая и ее мать допрошены. Как пишет РБК, сожительница Бовта заявила, что дочь рассказывала ей о половой связи с отцом, но она не обращалась в полицию из-за опасений за жизнь и здоровье детей. Она также подтвердила, что найденное в доме оружие принадлежало Бовту, который утверждал, что «работает в КГБ», и ничего о себе не рассказывал, объясняя это соображениями секретности.

В семье воспитывали шестерых детей. Ни один из них не смог назвать свою фамилию, пишет «Mash на Мойке». Всех детей эвакуировали из дома. По данным 47News, трое из них оказались совершеннолетними; это были 18-летний Иоанн, 20-летний Павел и 24-летний Петр. Младшие дети не ходили в школу, пишут со ссылкой на соседей «Mash на Мойке» и «Комсомольская правда». При этом в разговоре с Ruptly неназванный сосед семьи заявил, что дети учатся в интернате в Гатчине. Другой житель Химози рассказал «Пятому каналу», что дети были замкнутыми и ни с кем не общались; по его словам, один из сыновей Бовта говорил, что может гулять, только когда отец в отпуске.

Ольга Корелина