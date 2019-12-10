Блогера из США посадили на 14 лет за попытку вооруженного захвата домена

Linn County

Блогер Росси Лоратио Адамс II из города Сидар-Рапидс, штат Айова, получил 14 лет тюрьмы за заговор с целью вооруженного захвата доменного имени. Об этом сообщает министерство юстиции США со ссылкой на прокуратуру Айовы.

Адамс в 2015 году завел в нескольких соцсетях, в том числе в инстаграме и твиттере, аккаунты с названием State Snaps. В основном он постил видео и фото пьяных молодых людей на студенческих вечеринках, а также снимки полураздетых девушек, рассказывала The Washington Post.

Публикации блогер сопровождал хэштегом #DoItForState. Когда Адамс захотел купить домен doitforstate.com, оказалось, что он принадлежит Итану Дейо, который тоже живет в Сидар-Рапидсе.

Как пишет The Verge, Адамс пытался приобрести домен в течение двух лет — с 2015 по 2017 год. Дейо отказывался его продавать, но однажды предложил уступить его за 20 тысяч долларов. Адамс решил, что это слишком дорого, и решил запугать Дейо, послав эмодзи с оружием — но не самому Дейо, а одному из его друзей.

В 2017 году Адамс перешел к более решительным действиям, отмечает The Verge. Он уговорил своего двоюродного брата Шермана Хопкинса-младшего проникнуть в дом Дейо и под дулом пистолета заставить переписать doitforstate.com на Адамса.

По данным прокуратуры Айовы, Хопкинс надел балаклаву, шляпу, солнечные очки, вооружился электрошокером и пистолетом и, ворвавшись домой к Дейо, потребовал включить компьютер. Дейо сумел отобрать у Хопкинса оружие, получив во время потасовки ранение в ногу, и несколько раз выстрелил ему в грудь, а затем вызвал полицию. Оба участника драки выжили, уточняет The Verge.

Адамса задержали через месяц. Дело рассматривали почти два года. Присяжные признали блогера виновным в апреле 2019-го, а окружной суд в Айове вынес приговор в начале декабря. Двоюродный брат Адамса получил 20 лет тюрьмы.

Татьяна Пашкова