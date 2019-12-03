Чехия вернула гражданство Милану Кундере. Коммунисты Чехословакии отняли его 40 лет назад

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Посол Чехии во Франции Петр Друлак вручил 90-летнему писателю Милану Кундере свидетельство о гражданстве Чешской Республики. «Речь идет об очень важном символическом жесте, о символическом возвращении величайшего чешского писателя в Чехию», — сказал Друлак в интервью Le Figaro.

Автор «Невыносимой легкости бытия» и «Книги смеха и забвения» получил свидетельство о гражданстве 28 ноября. Это произошло в доме писателя во Франции в присутствии его супруги Веры. «Поскольку Милан Кундера ненавидит церемонии и лишний пафос, все прошло просто, но в дружеской и теплой атмосфере, я принес ему извинения со стороны Чешской Республики за нападки, которые он переносил годами», — рассказал дипломат. Он отметил, что, получая документ, Кундера был в хорошем настроении.

Милан Кундера был сторонником коммунистического режима после его становления в Чехии. Но в 1950 году его исключили из партии за антикоммунистическую деятельность. После в 1968 году его книги оказались под запретом. В 1975 году писатель переехал во Францию. В 1979 году чехословацкие власти аннулировали гражданство Кундеры; спустя два года он стал гражданином Франции. Книги Кундеры были запрещены в Чехословакии до конца 1980-х годов.

В ноябре 2018 года премьер-министр Чехии Андрей Бабиш встретился в Париже с Миланом Кундерой и его женой, после чего предложил вернуть им чешское гражданство. «Я думаю, они заслуживают чешского гражданства, которое они потеряли после эмиграции», — говорил Бабиш. Неясно, получила ли Вера Кундера гражданство, как неясно и то, лишали ли ее гражданства власти Чехословакии.

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