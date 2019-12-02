СК попытался засекретить находящиеся в открытом доступе номера спецсвязи. Получилось так себе

В октябре «Медуза» обнаружила, что на сайте «Госзакупки» в открытом доступе находятся номера правительственной связи, которую предоставляют высокопоставленным чиновникам и силовикам.

В большинстве контрактов, заключенных несколько лет назад, ведомства, заказывающие спецсвязь, без купюр указывали телефонные номера и фамилии руководителей, для которых они предназначались. Так, например, поступал Следственный комитет. Список открывал глава СК Александр Бастрыкин.

В 2018 году СК в контракте оставил только номера телефонов, а имена руководителей, для которых закупаются услуги спецсвязи скрыл. Список по-прежнему открывал номер телефона, который ранее указывался как закрепленный за Бастрыкиными.

В новом контракте, размещенном на «Госуслугах» уже после публикации «Медузы», телефоны попытались засекретить, убрав три первые цифры после префикса. Четыре оставшиеся цифры позволяют определить, что список вновь возглавляет телефон, который в контракте 2015 года был записан за Александром Бастрыкиным.

Как удалось выяснить «Медузе» в ходе работы над материалом о госзакупках услуг спецсвязи, большинство чиновников, которым такие номера положены по рангу, ими не пользуются. Как предположил собеседник «Медузы», знакомый с оборотом средств спецсвязи, они опасаются, что их будут прослушивать свои же. Дозвониться «Медузе» удалось лишь главе ЦИК Элле Памфиловой.