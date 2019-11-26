Зеленский позвонил Путину и попросил вернуть оборудование с кораблей, возвращенных Украине. В Кремле беседу описали немного иначе

Президент Украины Владимир Зеленский осматривает возвращенные Россией корабли 21 ноября 2019 года Архив Верещагин / ТАСС / Scanpix / LETA

25 ноября президент Украины Владимир Зеленский созвонился с Владимиром Путиным. О разговоре отчитались пресс-службы администраций обоих президентов, но содержание беседы в трактовке Киева и Москвы немного различается.

Повод для разговора

Киев: [нет описания]

Москва: [Разговор состоялся] с учетом запланированного на 9 декабря 2019 года в Париже саммита в «нормандском формате» по инициативе украинской стороны.

Главная тема разговора

Киев: Владимир Зеленский подчеркнул необходимость возврата всего вооружения, оборудования и документации , находившихся на этих [возвращенных Украине] .

Москва: Затронута ситуация с передачей трех военных кораблей.

И о газе

Киев: Также в ходе разговора стороны затронули вопрос в трехстороннем формате Украина — Россия — ЕС.

Москва: Подробно обсуждена газовая проблематика, включая вопросы продолжения транзита и возобновления прямых поставок российского газа на Украину.

А еще

Оказывается, на сайте Кремля страничка, посвященная президенту Украины, сопровождается фотографией Василия Голобородько — персонажа сериала «Слуга народа», которого до избрания президентом играл Владимир Зеленский.

Михаил Зеленский