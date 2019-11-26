Зеленский позвонил Путину и попросил вернуть оборудование с кораблей, возвращенных Украине. В Кремле беседу описали немного иначе
25 ноября президент Украины Владимир Зеленский созвонился с Владимиром Путиным. О разговоре отчитались пресс-службы администраций обоих президентов, но содержание беседы в трактовке Киева и Москвы немного различается.
Повод для разговора
Киев: [нет описания]
Москва: [Разговор состоялся] с учетом запланированного на 9 декабря 2019 года в Париже саммита в «нормандском формате» по инициативе украинской стороны.
Главная тема разговора
Киев: Владимир Зеленский подчеркнул необходимость возврата всего вооружения, оборудования и документации, находившихся на этих [возвращенных Украине] судах.
Москва: Затронута ситуация с передачей трех военных кораблей.
И о газе
Киев: Также в ходе разговора стороны затронули вопрос газовых переговоров в трехстороннем формате Украина — Россия — ЕС.
Москва: Подробно обсуждена газовая проблематика, включая вопросы продолжения транзита и возобновления прямых поставок российского газа на Украину.
А еще
Оказывается, на сайте Кремля страничка, посвященная президенту Украины, сопровождается фотографией Василия Голобородько — персонажа сериала «Слуга народа», которого до избрания президентом играл Владимир Зеленский.