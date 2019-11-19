В Европе прошли десятки обысков и арестов по делу «черных археологов». Пока они раскапывали древности экскаваторами, полиция следила за ними с дронов

Витрина с ценностями, изъятыми в ходе операции против нелегальных археологов в Италии. 18 ноября, 2019 года Carabinieri Military Police / Reuters / Scanpix / LETA

В ходе международной операции по пресечению деятельности крупной банды «черных археологов» полиция из нескольких европейских стран провела более 80 обысков в Италии, Франции, Великобритании, Германии и Сербии. Были арестованы 23 человека и изъято около 10 тысяч археологических находок, сообщает Reuters. Банда проводила незаконные раскопки в Калабрии на юге Италии — в тех местах, которые легальные археологи еще только собирались исследовать. В числе разграбленных бандой памятников оказались поселения V-IV веков до нашей эры. В то время на этой территории находились .

Карабинеры заявили, что следили за группой с мая 2017 года, используя дроны, прослушку и видеонаблюдение, чтобы отследить весь путь находок от мест раскопок до продажи за пределами страны. Банда представляла собой разветвленную и хорошо структурированную сеть, ее посредники работали в Лондоне, Мюнхене, французском Дижоне и Вршаце в Сербии. Ценности выставляли на продажу через крупные аукционные дома за огромные суммы, уточняет The Guardian. Итальянские карабинеры заявили, что в числе арестованных оказались лидеры банды — Джорджио Сальваторе Пуччи из городка Чиро-Марина и Алессандро Джовинацци из городка Скандале, пишет La Reppublica.

Карабинеры подчеркнули, что банда безжалостно обходилась с археологическими памятниками: «На съемках с беспилотников видна жестокость тайных раскопок, которые эта преступная группировка проводила с использованием экскаватора». После этого раскопанный грунт исследовали с помощью новейших моделей металлодетекторов.

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В числе находок оказались керамические вазы, масляные лампы, статуэтки, расписанные тарелки, броши и драгоценные камни. Полиция заявила, что стоимость изъятого составляет более 2 миллионов евро.

Карабинеры подчеркнули, что проведенные аресты — лишь первая фаза операции. Еще 80 человек получили уведомления о том, что они являются подозреваемыми или свидетелями по этому делу. Операцию проводит специальное подразделение итальянских карабинеров — служба по охране культурного наследия.

Петр Лохов