В США двух профессоров химии обвинили в производстве метамфетамина. Их вычислили по запаху из университетской лаборатории

Аллен Роуленд и Терри Дэвид Бейтман Clark County Sheriffs Office / AP / Scanpix / LETA

Двух профессоров химии из университета Хендерсон, штат Арканзас, обвинили в производстве метамфетамина, сообщает The New York Times (NYT). Имена подозреваемых — Терри Дэвид Бейтман и Аллен Роуленд.

В начале октября по зданию университетского научного центра, как пишут журналисты, распространился «неопределенный химический запах». Проверка показала повышенное содержание бензилхлорида в воздухе, источником запаха оказалась лаборатория.

В США оборот бензилхлорида контролируется властями, поскольку его используют в том числе для производства метамфетамина. В университете и в департаменте шерифа журналистам не сказали, занимались ли Бейтман и Роуленд производством психоактивного вещества прямо в лаборатории вуза.

Профессоров отстранили от работы еще 11 октября, обвинения им предъявили 15 ноября. В тот же день их задержала полиция. Роуленд внес залог и вышел на свободу, Бейтман по состоянию на 17 ноября оставался под стражей. Подозреваемые не комментировали предъявленные им обвинения.

Как отмечает NYT, история Роуленда и Бейтмана напоминает сюжет сериала «Во все тяжкие». Главный герой драмы, выходившей с 2008 по 2015 год, учитель химии Уолтер Уайт начинает варить метамфетамин после того, как ему диагностируют рак. Таким образом он хочет обеспечить семью, понимая, что скоро умрет.

Управление ООН по борьбе с наркотиками (UNODC) в последнем отчете, который содержит данные за 2016 год, зафиксировало «тревожный рост» популярности синтетических психоактивных веществ амфетаминового ряда. Так, общий объем изъятого во всем мире метамфетамина, по данным UNODC, вырос до рекордных 158 тонн.

Татьяна Пашкова