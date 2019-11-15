Мистер Синтол лег на операцию для лечения «рук-базук». Ему удаляют введенный в мышцы вазелин (а не синтол, как все думали)

Страница Кирилла Терешина во «ВКонтакте»

Блогер Кирилл Терешин из Пятигорска, который в 2017 году превратился в героя соцсетей по прозвищу Мистер Синтол (с помощью инъекций в мышцы он сделал себе «руки-базуки»), лег на операцию для удаления последствий этих инъекций. Как пишет «Комсомольская правда», это произошло после того, как руки начали опухать и багроветь, а Терешин стал жаловаться на сильные боли, повышение температуры и обмороки. Операцию согласились провести специалисты кафедры онкологии, радиологии и пластической хирургии Сеченовского университета — после того, как другие врачи отказались ее делать из-за непредсказуемого результата.

Хирурги начали с трицепса левой руки, потом планируют перейти к трицепсу правой, затем они займутся бицепсами пациента. Всего Терешину потребуются четыре операции для восстановления вида и функций конечностей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на его оперирующего хирурга Дмитрия Мельникова.

Руки базуки (Кирилл Терешин) операция Steroidman

Мельников добавил, что блогер вводил себе в руки вазелиновое масло, что вызвало некроз: «Считается, что Терешин вводил себе . На самом деле все несколько иначе, он вводил не синтол, а вазелин. Он покупал его в аптеке, обычное вазелиновое масло, которого с помощью инъекций ввел порядка трех литров в каждую конечность. После того как вазелин попал в руки, организм начал реагировать».

В ходе первой операции хирурги удалили около 95% введенного в трицепс вещества, сообщил хирург: «Операция проводилась под оптическим увеличением, длилась порядка двух часов, кровопотеря минимальная. В данный момент стоят дренажи. Кирилл чувствует себя хорошо, думаю, что на следующей неделе выпишем его». Мельников добавил, что масса удаленных тканей составила примерно 1,5 килограмма. Врачи надеются, что у Терешина сохранится нормальная функция рук: сейчас они «функционируют так же, как до операции».

Петр Лохов