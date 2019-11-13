Чтобы получить должность в Госдепартаменте, американка подделала резюме, а до этого обложку журнала Time. И ее взяли!

В апреле 2019 года 35-летняя Мина Чанг была принята на работу в Госдепартамент США в Бюро по конфликтам, которое следит за политически нестабильными странами, чтобы не допустить ситуаций, «подрывающих национальные интересы США». Как полагает NBC, получению должности способствовало то, что в резюме Чанг указала на опыт руководства некоммерческой организацией Linking The World.

Department of State

В биографии на сайте Госдепа Чанг называет себя выпускницей бизнес-школы Гарварда. В 2015 году она рассказывала о работе Linking The World в 40 странах, где организация задействовала «собственные поисково-спасательные команды». По утверждению Чанг, она даже выступала перед конгрессом. Более того, чиновница говорила, что работа организации оказалась настолько успешной, что журнал Time поместил фото Чанг на обложку одного из номеров.

Mina Chang Videos / YouTube

Вопросы к Чанг возникли, когда ее предложили назначить в Агентство по международному развитию США, где она отвечала бы за бюджет в миллиард долларов. Такие назначения проходят через конгресс, который и начал задавать вопросы о резюме чиновницы, пишет NBC.

Как выяснилось, налоговые документы Linking The World не указывают ни на какие зарубежные проекты. Бывший начальник канцелярии Linking The World Ян Дейли в беседе с NBC назвал организацию небольшой, без масштабных программ. Основная задача организации, сказал Дейли, тестировать беспилотники для доставки гуманитарной помощи. При этом неправдой оказалось и участие Чанг в группе по беспилотным технологиям, созданной, по ее словам, при ООН. На самом деле такой группы вообще не существовало, дело ограничилось одним круглым столом, пишет NBC. Не нашел телеканал и подтверждений ее выступления перед конгрессом.

«Учеба» Чанг в Гарварде сводилась к прослушиванию семинедельного курса, по итогам которого не выдается ни ученая степень, ни диплом бизнес-школы, выяснил телеканал. Наконец, представитель Time сказала NBC, что показанная Чанг в собственном видео 2017 года обложка с портретом — ненастоящая.

Интервью с Миной Чанг Mina Chang Videos

Бывший директор по персоналу Госдепартамента Линда Томас-Гринфилд сказала NBC, что перед принятием на работу кандидат должен проходить тщательную проверку. Она включает в себя подробный опросник, изучение налоговых деклараций, аккаунтов в соцсетях; кандидату могут задать любые вопросы, чтобы оценить его добросовестность.

Как предполагает NBC, получить должность Чанг помогло знакомство с Брайаном Булатео, другом госсекретаря Майка Помпео. Никаких других очевидных связей с администрацией Дональда Трампа у Чанг нет.

Джеймс Пфиффнер, профессор Университета Джорджа Мейсона и бывший сотрудник правительственного Бюро управления персоналом, допустил, что администрация Трампа подробных проверок уже не проводит. «Раз уж Трамп увольняет высокопоставленных чиновников с помощью твита, у не очень квалифицированных людей появляется отличный шанс попасть [в администрацию президента] на работу», — сказал Пфиффнер.

Об увольнении Чанг пока не сообщалось, на сайте Госдепартамента она по-прежнему указана как заместитель помощника госсекретаря.

Татьяна Пашкова