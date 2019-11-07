Раскопки на месте захоронения Шарля-Этьена Гюдена. Смоленск, 7 июля 2019 года Денис Максимов / AFP / Scanpix / LETA

В июле 2019 года группа российских и французских археологов в ходе раскопок обнаружила предполагаемые останки наполеоновского генерала Шарля-Этьена Гюдена. Генерал был близким другом и соратником Наполеона Бонапарта и учился с ним в Бриеннской военной школе. Вместе с ним участвовал в войне с Россией и в под Смоленском лишился ноги — ее оторвало ядром. Другая нога была сильно повреждена. В Смоленске он и умер 22 августа 1812 года в возрасте 44 лет от последствий ранения — у генерала началась гангрена. Его похоронили здесь же, в бастионе городской крепостной стены, а сердце отвезли в Париж и похоронили на парижском кладбище Пер-Лашез. Одна из парижских улиц до сих пор носит его имя, отмечает The Telegraph.

Археологи прицельно искали останки именно Гюдена, говорила РИА «Новости» вице-президент фонда развития русско-французских исторических инициатив Мария Катасонова: «По разным источникам — тем, что мы нашли и в России, и во Франции — был захоронен как раз здесь. И вот нам удалось найти останки, по косвенным признакам, с большой долей вероятности можно сказать, что это генерал Гюден».

Портрет Гюдена кисти художника Жоржа Руже Wikimedia Commons

В поисках захоронения команда археологов ориентировалась на воспоминания одного из свидетелей похорон — и в результате обнаружила фрагменты деревянного гроба под старым танцполом в городском парке Смоленска, пишет The Telegraph со ссылкой на директора Института археологии РАН Николая Макарова. В могиле были обнаружены останки мужчины 40-45 лет без нижней половины левой ноги и знаков различия.

Президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновский обратился к России с просьбой передать часть предполагаемых останков Гюдена во Францию для генетического анализа. В октябре французские антропологи и палеогенетики приступили к работе, сообщил Николай Макаров ТАСС. В России анализом занимаются сотрудники Главного управления криминалистики Следственного комитета РФ. Малиновский, в свою очередь, передал образцы из бедра и зубов Гюдена эксперту в Марселе, а тот сравнил ДНК с останками его сестры и брата (последний тоже был генералом у Наполеона).

5 ноября Малиновский сообщил изданию France Bleu, что ДНК «подходит на 100%», назвав это величайшим днем в своей жизни и пообещав, что теперь останки Гюдена вернутся во Францию. Альберик дʼОрлеан, прямой потомок генерала, призвал отдать Гюдену национальные почести.

Малиновский также заявил, что президент России Владимир Путин лично заинтересовался историей Гюдена и предложил помочь перевезти останки во Францию. Президент Франции Эммануэль Макрон также был в курсе обнаружения останков, сказал он. The Telegraph называет Малиновского историком и бывшим военным, который связан с французскими ультраправыми и пользуется поддержкой Кремля. Ранее Le Monde называла Малиновского советником бывшего лидера националистического движения «Национальный фронт» Жана-Мари Ле Пена.

«Оба президента полны энтузиазма», — заверил Малиновский. Он добавил, что надеется провести в честь генерала совместную церемонию с участием представителей двух стран: «Это поможет сблизить Францию и Россию».

Петр Лохов