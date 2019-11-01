В Кемеровской области в перестрелке убит бывший мэр города Киселевска

В Кемеровской области в ходе перестрелки убит бывший мэр города Киселевск, возле его дома в поселке Верх-Чумыш также обнаружено тело неизвестного мужчины, сообщает Следственный комитет. Речь идет о 59-летнем Сергее Лаврентьеве, который возглавлял Киселевск до 2018 года, уточняет «Тайга.инфо».

По данным СК, вечером 31 октября супруга бывшего чиновника заметила на участке свет от фонарика и силуэты двух людей. Она сказала об этом мужу, тот взял охотничье ружье и вышел из дома. После чего женщина услышала несколько выстрелов, а затем обнаружила тела супруга и неизвестного мужчины. У обоих были огнестрельные ранения.

«Предположительно, убитый преступник являлся жителем соседнего города, ему на вид около 40 лет», — заявили в СК. Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц).

Видео Следственного комитета с места убийства мэра Киселевска

На месте перестрелки «очень много гильз, несколько десятков, от пистолета-пулемета „Кедр“ и охотничьего ружья», сообщил сайту VSE42.RU источник в правоохранительных органах. По его словам, после перестрелки от дома отъехали как минимум пять автомобилей. Одна из версий убийства — «бизнес-интересы», отмечает издание.

Сергей Лаврентьев был избран главой Киселевска в 2003 году. Он баллотировался от «Единой России». В августе 2018 года после отмены выборов мэров в Кемеровской области городские депутаты переназначили его по представлению конкурсной комиссии. Но уже в ноябре он подал в отставку, сообщает «Тайга.инфо».

Петр Лохов