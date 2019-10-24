Главный обвиняемый по делу об убийстве, директор медресе Сирадж Уд Дула (в центре) покидает суд после вынесения приговора, 24 октября 2019 года Munir Uz Zaman / AFP / Scanpix / LETA

Суд в Бангладеш приговорил к смертной казни 16 человек, обвиняемых в убийстве ученицы Нусрат Джахан Рафи, сообщает Dhaka Tribune. Среди осужденных — директор медресе в городе Сирадж Уд Дула, которого девушка обвиняла в сексуальных домогательствах, а также две ее одноклассницы, причастные к убийству, пишет BBC News.

18-летняя (по другим данным, 19-летняя) Нусрат Джахан Рафи была убита в апреле 2019 года — ее заживо сожгли на крыше медресе. Ранее в конце марта девушка обратилась в полицию с жалобой на директора медресе, где она училась. Нусрат обвинила его в попытке изнасилования. Как сообщает «Аль-Джазира», Сирадж Уд Дула вызвал ученицу в свой кабинет и дотронулся до нее «неподобающим образом». Полицейский, общавшийся с Нусрат после случившегося, снимал беседу на видео и, в частности, сказал ей, что «это не беда» (позднее видео опубликовали СМИ, а полицейского перевели в другой отдел).

После жалобы Сирадж Уд Дула был арестован. Местные жители оказывали давление на девушку, требуя, чтобы она отозвала заявление. На улицах города проходили протесты с требованием освободить директора школы, из-за чего семья Нусрат стала опасаться за ее безопасность. Как говорится в обвинительном заключении, в это же время глава учебного заведения из тюрьмы организовал убийство ученицы. В заговоре участвовали в том числе двое местных лидеров правящей партии страны «Авами лиг».

6 апреля Нусрат отправилась в медресе на последний экзамен. Брат ученицы решил проводить ее до школы, но внутрь его не пустили. В здании к Нусрат подошла ее одноклассница, которая заявила, что на крыше избивают одного из их друзей. Когда Нусрат поднялась наверх, ее окружили пятеро человек. Они связали ей руки и ноги шарфом и потребовали, чтобы она отозвала заявление против директора медресе. Когда Нусрат отказалась, ее облили керосином и подожгли, сообщили в полиции.

Нападавшие пытались выдать преступление за самоубийство (уже после нападения некоторые полицейские поддерживали эту версию). Девушке удалось сбежать с крыши после того, как сгорел шарф, которым ее связали. В машине скорой помощи она назвала нескольких человек, участвовавших в нападении. Этот момент попал на видео. «Учитель дотронулся до меня. Я буду бороться с этим злодеянием до своего последнего вздоха», — сказала Нусрат на записи (цитата по BBC News). У пострадавшей девушки обгорело 80% тела, она умерла 10 апреля, спустя пять дней после нападения.

Убийство Нусрат Джахан Рафи привело к массовым протестам в Бангладеш. Местные СМИ ежедневно сообщали о ее самочувствии, когда она находилась в больнице. На похороны пришли тысячи людей. Полиция задержала подозреваемых в причастности к нападению в первые дни после смерти Нусрат. Среди задержанных были двое учеников медресе, организовавших акцию протеста после задержания директора. С семьей Нусрат встретилась премьер-министр Бангладеш и лидер партии «Авами лег» Шейх Хасина, которая пообещала, что никто из виновных не уйдет от наказания.

Директор медресе Сирадж Уд Дула отрицает свою причастность к убийству ученицы. Его адвокат заявил, что обжалует приговор, поскольку доказательства против руководителя школы не были изучены должным образом. При этом, по данным прокуратуры, 12 из 16 обвиняемых дали признательные показания.

По данным женской правозащитной группы Bangladesh Mahila Parishad, в 2018 году в стране зарегистрировали более 940 случаев изнасилований. При этом правозащитники предполагают, что случаев домогательств гораздо больше. В 2019 году благотворительная организация ActionAid представила доклад, в котором утверждается, что 80% жительниц Бангладеш, занимающихся производством одежды, либо становились свидетелями, либо подвергались сексуальному насилию и домогательствам на работе.

Александр Бакланов