На выставке в Третьяковке нашли картину, похищенную из музея в Грозном во время чеченской войны. Владелец согласился вернуть ее Чечне

Ретроспектива Василия Поленова в Третьяковской галерее Сергей Пятаков / Sputnik / Scanpix / LETA

В Третьяковской галерее на ретроспективе Василия Поленова обнаружили картину художника Александра Головина, похищенную из Национального музея Чечни в 1990-х годах. Владелец картины после проведения расследования решил вернуть ее музею в Грозном. Об этом говорится в пресс-релизе галереи.

«Портрет Е. Татевосяна в бедуинской повязке»

О том, что картина «Портрет Татевосяна в бедуинской повязке», экспонируемая в Третьяковке, была украдена из музея в Грозном, первым в своем фейсбуке написал коллекционер Сергей Подстаницкий. Он отметил, что эта же картина уже выставлялась в 2014 году: по словам Подстаницкого, уже тогда он «посоветовал музейным коллегам довести до сведения владельца истинное происхождение вещи, поскольку она была украдена из Грозненского музея во время боевых действий», и полотно убрали с выставки.

После публикации поста Подстаницкого в Третьяковской галерее заявили, что произошедшее стало для них сюрпризом и что у владельца картины имелись все необходимые документы. Сначала там сказали, что портрет не будут снимать с выставки, однако позже его все-таки поместили в запасники, а для совместного изучения вопроса были приглашены специалисты из грозненского музея.

По итогам расследования в Третьяковской галерее заявили, что инвентарных номеров Национального музея Чечни на картине не обнаружено, а архивная документация музея, которая бы подтверждала наличие такой картины в прошлом, сгорела во время войны в Чечне. Однако, указала пресс-служба Третьяковки, свидетельства очевидцев и тот факт, что в 1987 году картина уже выставлялась как экспонат музея в Грозном, с высокой долей вероятности говорят о том, что эта картина действительно принадлежит грозненскому музею.

Коллекция Чеченского республиканского музея изобразительных искусств в начале 1990-х годов составляла около четырех тысяч предметов, в том числе около тысячи картин. Она была разграблена в ходе первой чеченской кампании 1994-1996 годов. Около 500 картин тогда были извлечены из-под завалов сотрудниками МЧС, позже их отреставрировали в Москве и передали обратно в Грозный — но их опять похитили, уже во время второй чеченской кампании 1999 года.

Имя владельца картины, согласившегося вернуть ее музею в Грозном, не называется.

Григорий Левченко