Американку, собравшую 20 тысяч долларов на лечение дочери, обвинили в ее смерти. Расследование началось, когда мать сообщила о болезни второй дочери

Douglas County Sheriffʼs Office / AP / Scanpix / LETA

41-летнюю американку из Колорадо Келли Рене Тернер (также известную под именем Келли Гант), собиравшую пожертвования на лечение своей семилетней дочери Оливии, обвинили в смерти ребенка. Коллегия присяжных 21 октября предъявила ей обвинения по 13 пунктам, сообщается на сайте шерифа округа Дуглас в Колорадо. Среди обвинений — жестокое обращение с ребенком, кража и мошенничество с государственной программой Medicaid на сумму 538 тысяч долларов.

В обвинительном заключении утверждается, что Оливия умерла в августе 2017 года из-за действий Тернер, а не вследствие многочисленных заболеваний, о которых рассказывала мать девочки, пишет Associated Press. При этом точная причина смерти ребенка пока не установлена. Первоначально предполагалось, что девочка умерла от кишечной недостаточности.

Репортаж CBS News о матери, обвиненной в смерти своей дочери CBS News

Оливию начали лечить после того, как в 2013 году она вместе с матерью переехала в Колорадо из Техаса, где остался муж Тернер. В 2015 году мать девочки запустила на сайте краудфандинговой платформы GoFundMe страницу (сейчас заблокирована), где собрала более 22 тысяч долларов на медицинскую помощь дочери. Среди прочего женщина утверждала, что у ее ребенка аутизм, гидроцефалия и эпилептиформные припадки, сообщает BuzzFeed. Также Тернер говорила, что у Оливии диагностирована — неизлечимое заболевание, при котором перестают работать все системы организма. Американская пресса много писала об Оливии из-за ее «предсмертного списка желаний»: в частности, девочка хотела прокатиться на машине с полицейскими и сотрудниками пожарной службы. Благотворительная организация Make-A-Wish Foundation потратила 11 тысяч долларов на костюмированную вечеринку для Оливии.

В июле 2017 года Оливию госпитализировали в детскую клинику в Колорадо. Один из врачей, лечивших девочку, утверждал, что Тернер хотела отказаться от любой медицинской помощи и полного ребенка, а также запретила проводить реанимационные мероприятия. Женщине предоставили возможность забрать ребенка домой и обеспечить ей уход вне больницы. Спустя несколько недель после того, как девочку выписали из клиники, она умерла. Несколько врачей заявили, что у Оливии не было неизлечимой болезни. В 2018 году тело ребенка эксгумировали. По итогам вскрытия не были найдены доказательства тех заболеваний или состояний, которые, по словам матери, наблюдались у девочки.

Расследование смерти Оливии началось после того, как Тернер в 2018 году привела в больницу свою старшую дочь, которой сейчас 11 лет. Мать говорила врачам, что у ее дочери «боли в костях» и онкологическое заболевание, но этот диагноз не подтвердился.

В своих показаниях в 2018 году Тернер отрицала, что предоставляла ложную информацию о состоянии здоровья своих детей. В разговоре со следователями она сказала, в частности, что знает о , но заявила, что к ней это не применимо. В дальнейшем, пишет BuzzFeed, Тернер признала, что выдумала заболевание у старшей дочери, но не у Оливии.

Александр Бакланов