Бывшая сотрудница полиции Ростова-на-Дону обвинила коллег в фабрикации дела против нарколога. Ее саму обвиняют в фальсификации уголовных дел

Бывший подполковник полиции Ростова-на-Дону Наталья Разумная, в фабрикации уголовных дел, утверждает, что ее бывшие коллеги фальсифицировали дело о сбыте наркотиков против врача-нарколога Николая Каклюгина из Краснодара. 17 октября суд по ходатайству адвоката нарколога Павла Пешикова приобщил заявление Разумной к материалам дела, сообщает «Коммерсант».

Врача-нарколога Николая Каклюгина задержали вечером 19 октября 2018 года в Ростове-на-Дону. При нем, по данным СМИ, нашли 10-15 граммов синтетического наркотика спайс. Врача обвинили в подготовке к сбыту наркотиков в крупном размере. Отец нарколога Владимир Каклюгин сказал «Коммерсанту», что дело в отношении его сына завели по заявлению секретного свидетеля. Он утверждает, что эксперты не обнаружили отпечатки Каклюгина на свертке с наркотиками, а по делу не проводили обыски. Каклюгин сидит в СИЗО, с марта 2019-го его дело рассматривает суд.

Бывший подполковник Наталья Разумная в сентябре передала адвокату Каклюгина свое заявление, датированное 13 августа. Она сообщила, что дело против Каклюгина организовали «нечистые на руку сотрудники правоохранительных органов», выполнявшие заказ гражданских лиц. В фабрикации дела участвовали полицейские и сотрудники ФСБ, утверждала она. Разумная рассказала, что узнала об этом из разговоров с коллегами и начальством. Она также назвала имена сотрудников, которые якобы подбросили наркотики Каклюгину.

Заказчиком уголовного дела, по мнению Разумной, стал лидер российской организации «Национальный антинаркотический союз» (НАС) Никита Лушников. Сам Лушников отрицал свою связь с делом Николая Каклюгина и называл врача-нарколога «нездоровым человеком», пишет «Коммерсант». Отец врача считает, что его сына задержали после того, как тот выпустил фильм-расследование о работе «Национального антинаркотического союза».

Николай Каклюгин с 2015 года возглавлял в Краснодаре местное отделение организации «Матери против наркотиков» и, по рассказу его отца, «активно боролся с сектами, которые якобы занимались реабилитацией наркозависимых». В частности, в публикациях на ультраконсервативном портале «Русская народная линия» он несколько лет критиковал Никиту Лушникова. Каклюгин называл «Национальный антинаркотический союз» прикрытием для украинского религиозного объединения «Царство Бога». О том, что Лушников связан с этой «тоталитарной сектой», в 2017 году сообщал «Собеседник». «Радио Свобода» называет Николая Каклюгина «борцом с Майданом в России». Нарколог считает, что религиозные секты, якобы стоявшие за революцией на Украине, готовят Майдан в России под прикрытием антинаркотических центров.

Никита Лушников, согласно биографии на его сайте, ранее принимал наркотики, но в 2004 году «успешно прошел реабилитацию» и организовал сеть «Центров здоровой молодежи» по реабилитации людей с наркотической и алкогольной зависимостью. Он также работал помощником депутата Госдумы Николая Валуева, а затем депутата Сергея Железняка.

В фейсбуке «Центра здоровой молодежи» сказано, что это благотворительный фонд. В июне 2016 года телеканал НТВ сообщил, что сотрудники ФСБ освободили из подмосковного «Центра здоровой молодежи» около 40 человек с наркотической зависимостью. Телеканал утверждал, что «пациентов учреждения не кормили, избивали, запрещали связываться с родными, а лечили лишь танцами под странную музыку».

Во время заключения в СИЗО Николай Каклюгин трижды объявлял голодовку, требуя, чтобы его дело расследовал центральный аппарат СК России. За него вступались казаки из Петербурга и православные священники. Около трех тысяч человек подписали петицию с требованием освободить Каклюгина. Отец нарколога в июне 2019 года записывал видеообращение к президенту России Владимиру Путину.

Александр Бакланов