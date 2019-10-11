На японскую поп-певицу напал поклонник. Он выследил девушку, изучая отражение в ее глазах на селфи

26-летний житель Японии Хибики Сато, обвиняемый в сексуальных домогательствах, признался, что выследил жертву по фото в соцсетях: он изучал отражение улиц в ее глазах на селфи, сообщает японская телекомпания NHK.

Объектом нападения стала 21-летняя участница японской поп-группы Tenshi Tsukinukeni Yomi Эна Мацуока, пишет таблоид Tokyo Reporter со ссылкой на сообщение в твиттере поп-группы. Вечером 1 сентября, когда Мацуока возвращалась домой после концерта, Сато зашел за ней в дом, закрыл ей рот полотенцем и начал домогаться ее. Пытаясь отбиться, девушка получила травмы лица, пишет Tokyo Reporter. Издание не уточняет характер этих травм, но отмечает, что на лечение у Мацуоки ушла неделя.

Сато арестовали в середине сентября; 8 октября ему было официально предъявлено обвинение. Мужчина признался, что является поклонником певицы и действительно напал на нее. Как пишет NHK, обвиняемый рассказал следователям, что выследил Мацуоку по селфи, которые она выкладывала в соцсетях. Увеличив один из снимков, он заметил отражение железнодорожной станции в глазах певицы. Сато нашел эту станцию с помощью Google Street View, приехал туда и стал ждать Мацуоку. Когда она вышла из поезда, он проследовал за ней до дома.

По словам обвиняемого, он так же тщательно изучал и видео в соцсетях Мацуоки. В частности, на роликах из ее квартиры Сато рассматривал занавески и угол падения света, пытаясь выяснить, где живет девушка.

Это не первый случай нападения фанатов на знаменитостей в Японии за последние годы. В 2016 году певица Маю Томита получила около 20 ударов ножом в результате нападения поклонника Томохиро Ивазаки. Позднее его осудили на 14 с половиной лет тюрьмы. Томита в 2019 году подала иск на 76 миллионов иен (около 700 тысяч долларов) против преступника и властей Токио. Пострадавшая утверждала, что заявляла в полицию о преследовании со стороны Ивазаки, но ее обращение проигнорировали — даже несмотря на то, что певица показала полицейским сообщения от Ивазаки, в которых тот обещал ее убить. После нападения на Томиту в Японии ввели наказание за преследование в соцсетях.

В начале 2019 года участница поп-группы NGT48 Махо Ямагути призналась, что за месяц до этого подверглась нападению двух фанатов. Они встретили ее возле квартиры, схватили за лицо и толкнули на пол. Ямагути не пострадала; ее поклонникам в итоге не предъявили обвинений. 9 января Ямагути публично обвинила менеджеров NGT48 в том, что они никак не отреагировали на инцидент. При этом уже 10 января певица извинилась за то, что «принесла столько проблем». Ямагути не объяснила, почему принесла извинения; фанаты решили, что ее заставили это сделать. Против менеджеров группы была запущена онлайн-петиция, которую подписали десятки тысяч человек. В апреле Ямагути и еще две участницы NGT48 объявили о роспуске группы.

Ольга Корелина