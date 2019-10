На Аляске прохожая нашла флешку с видеозаписью убийства женщины. Преступника вычислили за восемь дней

Брайан Смит на судебном заседании 9 октября 2019 года Loren Holmes / Anchorage Daily News / AP / Scanpix / LETA

На Аляске арестовали 48-летнего местного жителя, уроженца ЮАР Брайана Смита, обвиняемого в убийстве женщины. Вычислить Смита помогла случайно найденная карта памяти с фотографиями и видеозаписями преступления.

Флешку 30 сентября нашла на улице жительница Анкориджа. Как сообщает The New York Times со ссылкой на обвинительное заключение, флешка содержала 39 фотографий и 12 видеозаписей, на которых снято, как мужчина избивает и душит женщину. На одном из роликов слышно, как мужской голос произносит: «Просто… умри», пишет Associated Press. Фото и видео были сделаны с 4 по 6 сентября.

Спустя два дня после обнаружения флешки около Анкориджа нашли останки женщины. Полиция предположила, что тело принадлежит женщине, которая попала на фото и видео. Как ее звали и какие отношения связывали ее с убийцей, пока не сообщается.

Найденная карта памяти стала основным доказательством по делу. В полиции Анкориджа телеканалу KTUU-TV рассказали, что узнали Брайана Смита по фото и видео, потому что он был фигурантом другого расследования (какой у него был статус и что это было за расследование, в полиции не уточнили). Вычислить предполагаемого убийцу помог и его южноафриканский акцент, различимый на видео.

Кроме того, как пишет The New York Times, благодаря флешке было установлено, что убийство произошло в отеле TownePlace Suites в Анкоридже: гостиничный ковер совпал с ковром на снимках. Дополнительные доказательства дала и распечатка звонков Смита. Выяснилось, что он был на месте, где нашли труп, примерно в то время, когда был сделан последний снимок с флешки, сообщает KTUU-TV.

Смита задержали в аэропорту Анкориджа 8 октября, а на следующий день отправили под арест. Полиция считает, что он сам снимал фото и видео с флешки, пишет Associated Press. Мотив убийства пока неизвестен, расследование продолжается.

Ольга Корелина