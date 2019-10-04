В матче азербайджанского клуба в Лиге Европы на поле вылетел дрон с флагом Нагорно-Карабахской республики. Футболист пытался сбить его мячом, но не попал

Francois Walschaerts / Reuters / Scanpix / LETA

Матч Лиги Европы между люксембургским клубом «Дюделанж» и азербайджанским «Карабахом», проходивший вечером 3 октября в Люксембурге, был прерван из-за повисшего над полем дрона с флагом самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики.

Инцидент произошел на 28-й минуте при счете 2:0 в пользу «Карабаха». По требованию азербайджанской команды судья остановил игру. Один из игроков «Карабаха» попытался сбить дрон мячом, но не попал. Судья увел команды в подтрибунное помещение; примерно через 15 минут игра возобновилась. В итоге матч закончился со счетом 4:1 в пользу гостей.

4 октября федерация футбола Азербайджана подала официальный протест в УЕФА.

Ответственность за инцидент взяла на себя группировка армянских ультрас. В фейсбуке группы сообщается, что акцию провели ее участники, живущие в Бельгии.

Нагорно-Карабахская республика — самопровозглашенное государство на территории Азербайджана, не признанное ни одним членом ООН, но неофициально поддерживаемое Арменией. НКР была провозглашена в 1991 году; до 1994 года Азербайджан пытался вернуть территорию под контроль военным путем. В ходе конфликта погибли 15 тысяч человек, после чего он был заморожен и началось политическое урегулирование, которое до сих пор не привело к каким-либо результатам.

Из-за конфликта в Нагорном Карабахе футболист «Арсенала» Генрих Мхитарян был вынужден пропустить финал Лиги Европы, проходивший в мае 2019 года в Баку. Клуб опасался, что Мхитарян может стать жертвой провокаций на фоне неподтвержденных слухов, что в последние годы он посещал Нагорный Карабах — несмотря на то, что власти Азербайджана гарантировали его безопасность. Без Мхитаряна — одного из ключевых игроков команды — «Арсенал» проиграл финал «Челси» со счетом 1:4.

Григорий Левченко