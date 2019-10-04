Генетически модифицированные растения оказались полезны для здоровья. По крайней мере, для здоровья фермеров, которые их выращивают

Рабочий на хлопчатобумажной фабрике в Дхрангадхре, неподалеку от Ахмадабада, Индия. Ajit Solanki / AP / Scanpix / LETA

Команда ученых из Пакистана, Германии и США обнаружила неожиданную пользу генетически модифицированных организмов для здоровья человека. Хотя обычно в контексте влияния на здоровье обсуждают ГМО, которые идут в пищу, новое исследование обращает внимание на косвенный, но, возможно, не менее важный эффект: положительное влияние на здоровье фермеров, которые благодаря использованию генетически модифицированных растений могут снизить свой контакт с пестицидами.

Доля ГМ-сортов среди культур, которые используются в сельском хозяйстве, сильно отличается от культуры к культуре. Например, в США сегодня производство кукурузы и сои почти целиком базируется на ГМ-сортах, в то время как ГМ-картофель лишь пару лет назад получил зеленый свет от регуляторов и до сих пор остается для фермеров экзотикой.

Одна из самых «продвинутых» в этом смысле культур — это хлопчатник, доля посевов ГМ-сортов которого в этом году в США достигла рекордных 98%. В других странах ситуация с хлопком принципиально не отличается от американской. Мировыми рекордсменами по его выращиванию являются Индия, Китай, США, Бразилия и Пакистан, и доля ГМ-сортов во всех этих странах не опускается ниже 90% от всех посевов.

Трансгенный хлопчатник — это растение, несущее в своем геноме ген Bt, полученный из ДНК почвенной бактерии Bacillus thuringiensis. Белок, кодируемый этим геном, безопасен для высших животных, но токсичен для многих насекомых, в том числе для гусениц бабочек-совок, основных вредителей хлопковых посевов. Сегодня такой «генетической защитой» от вредителей оснащены многие сорта кукурузы, соя и даже картофель, однако хлопчатник, пожалуй, один из наиболее успешных примеров использования такого подхода в сельском хозяйстве.

Поскольку ГМ-хлопок способен самостоятельно защитить себя от вредителей, его выращивание требует использования гораздо меньшего объема пестицидов. Это дает фермерам прямую выгоду, связанную с уменьшением затрат на покупку химикатов. Однако помимо этого, меньшая нужда в пестицидах, как многократно предполагали ученые, может положительно сказаться на здоровье людей, которые с этими пестицидами работают.

В новой работе ученые проверили это предположение и, по их словам, получили «первые доказательства прямой связи между экспрессией (работой) гена Bt в растении и пользой для здоровья».

Исследование проводили на основе опросов около 600 фермеров, которые рассказывали ученым как о своем хозяйстве, так и о собственном здоровье. Поскольку многие из них либо не знали, либо ошибались относительно того, какие сорта хлопка они на самом деле выращивали (генномодифицированные или обычные селекционные), то ученые в дополнение к опросу проводили прямой анализ растений на фермах.

Оказалось, что использование Bt-хлопка позволяет существенно снизить частоту и «стоимость заболеваний» фермеров — суммарную оценку затрат на лечение, дорогу в больницу и все сопутствующие расходы. Однако это снижение наблюдалось только в том случае, когда фермеры действительно использовали настоящие ГМ-семена, а не просто думали, что используют именно их. Фактически из-за недостаточного знания фермерами своих сортов ученые получили эффект рандомизации — несколько похожий на тот, который позволяет отделить действие лекарства от эффекта плацебо.

Вообще говоря, положительный эффект использования защищенных ГМ-сортов вместо пестицидов ранее уже был продемонстрирован в нескольких работах. Еще в 2008 году, например, китайские ученые обнаружили, что благодаря культивированию трансгенного хлопка в стране существенно сократилась популяция вредителей. До сих пор, однако, влияние отказа от пестицидов на здоровье фермеров было только предполагаемым следствием — измерить его количественно удалось только сейчас.

Алексей Чепрасов, Александр Ершов