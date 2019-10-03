Компания Warner Bros. опубликовала трейлер драмы Клинта Иствуда «Ричард Джуэлл».

RICHARD JEWELL — Official Trailer [HD] Warner Bros. Pictures

Фильм рассказывает реальную историю американца Ричарда Джуэлла, который работал охранником на Олимпийских играх 1996 года в Атланте. Джуэлл нашел рюкзак с бомбой в Олимпийском парке и вывел оттуда большинство людей. Сначала журналисты назвали охранника героем, но потом следствие заподозрило его в закладке бомбы, и он подвергся травле в СМИ. Джуэллу так и не предъявили обвинений, а в 2005 году в подготовке взрыва признался другой человек.

Роль Ричарда Джуэлла исполнил Пол Уолтер Хаузер («Черный клановец», «Тоня против всех»). Также в фильме играют Сэм Рокуэлл и Оливия Уайлд. Мировая премьера картины назначена на 13 декабря 2019 года, дата российской пока неизвестна.