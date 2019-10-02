В России запустили акцию в поддержку детей с ДЦП. Созданный ими шрифт теперь в логотипах «Яндекса», футбольного клуба «Зенит» и «Почты России»

2 октября отмечается Международный день детского церебрального паралича. В России в этот день запустили акцию, в рамках которой «Яндекс», футбольный клуб «Зенит», издание Sports.ru, сеть магазинов «Лента» и «Почта России» изменили свои логотипы. Они использовали шрифт, созданный детьми с ДЦП. О поддержке акции объявили и многие другие компании, а также общественные деятели и СМИ.

Проект, получивший название «Доброшрифт», запустили благотворительный фонд «Подарок ангелу» и рекламное агентство Smetana.

Миссия проекта, по словам его создателей, — рассказать широкой аудитории о том, как сложно жить детям с ДЦП, и собрать средства на индивидуальные программы по реабилитации детей и помощь их семьям.

На сайте проекта можно прочитать истории всех детей, участвовавших в работе над шрифтом, приобрести продукцию со шрифтом, сделать пожертвование, а также скачать шрифт.

Алексей Чепрасов