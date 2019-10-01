В тюрьме Арканзаса пропал заключенный, отбывающий пожизненный срок. 10 лет назад он пытался бежать, переодевшись охранником

Arkansas Department of Corrections

В тюрьме в штате Арканзас больше суток ищут заключенного Кэлвина Адамса. В последний раз он попал на камеры наблюдения чуть позднее полуночи 30 сентября. Исчезновение заключенного охранники заметили только в 4 часа утра.

Адамс сидит в тюрьме средне-строгого режима в 180 километрах от Литл-Рока, которая обнесена забором под высоким напряжением. Оттуда есть только два выхода, но, судя по записям с камер, через них заключенный не проходил.

Департамент исправительных учреждений Арканзаса развернул масштабную операцию по поиску Адамса, отбывающего пожизненное заключение за похищение и убийство 25-летнего Ричарда Остина и нападение на его жену в 1994 году. За пределами тюрьмы беглеца ищут кинологи с собаками, вертолеты, беспилотники и конные патрули. Внутри уже прочесали каждый уголок тюрьмы, вплоть до канализационных труб и вентиляции. Но пока безрезультатно.

В 2009 году Адамс уже совершал побег. Тогда он вместе с другим заключенным сумел выбраться из тюрьмы Cummins Unit в Арканзасе. Беглецы надели форму охранников, которую шили сами заключенные, и просто вышли на свободу через главный вход. Их никто не остановил. На парковке они сели в машину, которую оставили им подельники, и уехали.

Полицейским удалось задержать беглецов лишь через четыре дня. Их поймали в штате Нью-Йорк, в нескольких десятках километров от Буффало — то есть они проехали более чем полторы тысячи километров. Во время погони заключенные разбили машину и не смогли уйти от преследования пешком.

После побега Адамса перевели в другую тюрьму и ужесточили ему наказание. Шестеро сотрудников Cummins Unit были уволены, а шить форму охранников заключенным этой тюрьмы больше не доверяют.

Полиция уверена, что и на этот раз Адамсу не удастся скрыться. С другой стороны, учитывая две попытки побега, он, скорее всего, попробует сделать это снова.

Обновлено. Кэлвина Адамса нашли на крыше тюрьмы, где он отбывал наказание.

Алексей Чепрасов