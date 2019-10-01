«Поливали бараньей кровью, стреляли над головами, заставляли прыгать-отжиматься» Сотрудник РИА Новости пожаловался в СК на тренинг для военных корреспондентов

Сотрудник РИА Новости Святослав Павлов потребовал возбудить уголовное дело после того, как его избили на тренинге для военных корреспондентов. Об этом Павлов сообщил «Медиазоне» и «Открытым медиа».

Речь идет об учебно-практических курсах «Бастион», организованных Союзом журналистов Москвы при участии Минобороны и других силовых ведомств. Курсы существуют с 2006 года, за это время их прошли более 700 сотрудников СМИ и пресс-служб. С 1 сентября без прохождения подобного тренинга российские журналисты (по крайней мере, сотрудники государственных изданий), не имеют права ездить в «горячие точки».

Святослав Павлов работает в РИА Новости редактором ночного выпуска новостей. На курсы «Бастион» его отправили, поскольку он иногда ездит в командировки в «горячие точки» — например, весной 2019 года он полтора месяца отработал в пуле Минобороны РФ в Сирии. Кроме Павлова, на курсы приехали еще более 30 журналистов из разных проектов государственного агентства «Россия Сегодня» и крымских изданий. Среди них было несколько женщин.

На курсах военных корреспондентов били и поливали бараньей кровью

Курсы начались 15 сентября на военной базе морской пехоты Черноморского флота в Севастополе. Журналистов поселили в казарме, запретили покидать территорию базы и заставили ходить строем. Первые два дня были посвящены лекциям, затем начались практические занятия. На первом из них журналисты, по легенде, попали под обстрел террористов, роль которых играли морские пехотинцы. «Они нас реально там приложили прямо в камни мордой. Всех разложили, пнули по несколько раз ногой по телу, меня пнули раза два. И все, учения окончились», — рассказал Павлов «Медиазоне».

На следующий день журналисты слушали лекцию Николая Иванова — главы Союза писателей России и отставного военного, который в 1994 году попал в плен к чеченским сепаратистам. Прямо во время лекции началась инсценировка захвата заложников. По словам Павлова, морпехи положили его и остальных «мордой в пол, надели на голову [холщовые] мешки, попинали по ребрам» и начали стрелять над головами холостыми патронами. Затем, как утверждает Павлов, их привезли на полигон и заставили ползать по камням с мешками на голове — «на коленях, на локтях, на карачках, как угодно, и при этом пинали постоянно».

«Мне еще относительно повезло в плане того, что с меня сняли этот мешок, потому что я начал задыхаться в нем и терять сознание. <…> С меня сняли мешок и сказали: „Ну, ты убит“. И дальше пошли остальных мучать, где-то полчаса. Их поливали бараньей кровью, стреляли над головами, заставляли прыгать-отжиматься», — рассказал Павлов «Медиазоне».

По его словам, после этого к ним пришел руководитель курсов полковник Алексей Захаров (на сайте «Бастиона» он назван директором специальных программ частного образовательного учреждения «Центр защиты от стресса» в Москве). Захаров объяснил журналистам, что «настоящие террористы будут избивать и издеваться еще сильнее», поэтому «мы вас побьем и поиздеваемся над вами немножко». Павлов подчеркивает, что журналистов не предупреждали о применении силовых методов на курсах «Бастион».

После «захвата заложников» некоторые участники курсов получили травмы. Одной из девушек порвали ухо

Павлов утверждает, что морпехи нанесли травмы журналистам. «Одной девушке порвали ухо — у нее оторвали сережку, и все, ухо порвано. Другую девушку с истерическим припадком увезли на скорой. Какому-то парню из арабской редакции отбили ребра, у меня была разбита морда и тело. Пострадавших было много. Мой коллега пошел в лазарет, попросил оказать ему помощь, но ему там сказали: „Тебя били профессионалы, все у тебя должно быть хорошо“», — сообщил Павлов «Медиазоне».

Павлов покинул курсы в тот же день («Открытые медиа» пишут, что после его отъезда военные разрешили врачу осмотреть пострадавших журналистов). По словам журналиста, то же самое сделали еще не менее двух человек. В Москве Павлов обратился к врачам. Они зафиксировали у него закрытую черепно-мозговую травму, ссадины на лице, туловище, конечностях, ушиб мягких тканей грудной клетки и коленных суставов, а также подозрение на сотрясение мозга (заключение есть у «Открытых медиа»). В редакции РИА Новости журналисту, по его словам, пообещали оплатить лечение и посоветовали «забить».

Пострадавший потребовал возбудить дело о превышении полномочий — хотя «это почти 100% увольнение с работы»

1 октября Павлов и его адвокат обратились в Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ с заявлением о возбуждении уголовного дела о превышении полномочий. Павлов попросил завести дело «в отношении лиц, причастных к причинению мне вреда здоровью и моральных страданий». Он требует установить тех, кто отдавал приказы об издевательствах над ним и его коллегами и исполнял их.

По словам Павлова, большинство приехавших на курсы журналистов остались там, потому что они живут в «горячих точках» и без сертификата о прохождении курсов могут потерять постоянную работу. Этой же причиной журналист объясняет то, что его коллеги не планируют привлекать организаторов курсов к ответственности. «Если что-то по этому поводу делать, это почти 100% увольнение с работы», — сказал Павлов «Медиазоне».

При этом, как отмечают «Открытые медиа», использование силовых методов обучения на курсах «Бастион» в Крыму подтверждает сюжет корреспондента канала «Россия 1». В репортаже есть кадры с ползущими в пыли, облитыми бараньей кровью журналистами, а также «террористами», которые угрожают им и стреляют в воздух. «В эфир попали самые вегетарианские кадры, без особой жести», — прокомментировал репортаж Павлов.

Курсы «Бастион» в Севастополе: журналистов учат работе в экстремальных ситуациях Вести Севастополь

Пересказала Ольга Корелина