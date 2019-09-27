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В Египте с 20 сентября проходят массовые демонстрации — первые за много лет. Они состоялись в Каире, Александрии и других крупных городах страны, в них приняли участие тысячи людей. Протестующие требовали отставки президента страны Абдул-Фаттаха ас-Сиси. 21 и 22 сентября акции продолжились.

Несмотря на относительную немногочисленность демонстраций, власти отреагировали на них крайне жестко. В течение нескольких дней были арестованы свыше двух тысяч человек. Крупнейшие провайдеры страны начали блокировать доступ к фейсбуку и популярным мессенджерам и независимым новостным сайтам, а в городах были развернуты дополнительные армейские подразделения. Полицейские стали массово обыскивать прохожих в местах массового скопления людей.

Вдохновителем акций является живущий в Испании бизнесмен Мохаммед Али. С начала сентября он публикует в своем блоге видео, в которых изобличает коррупцию в высшем руководстве Египта. Али, который до своего отъезда в Испанию 15 лет зарабатывал на подрядах для египетского министерства обороны, в частности, рассказывает о том, как сам получал крупные контракты с помощью взяток. Он также утверждает, что президент ас-Сиси и его окружение тратят бюджетные деньги на строительство собственных дворцов и вилл.

Благодаря удачной смеси популистской риторики и инсайдерской информации (является ли она на самом деле таковой, неясно), видео Али быстро стали популярны как у исламистов, так и у демократической оппозиции. Информация о шикарной жизни первых лиц государства появилась на фоне серьезных трудностей у обычных жителей страны — по условиям кредита в 12 миллиардов долларов, выделенного МВФ, страна живет в режиме жесткой экономии. Более 30% населения находится за чертой бедности.

На вечер 27 сентября запланированы новые акции протеста; их организаторы рассчитывают, что на улицы выйдет до миллиона человек.

Во время «арабской весны» 2011 года массовые протесты в Египте привели к свержению президента Хосни Мубарака, правившего страной 30 лет. В конце 2012 года массовые протесты начались уже против демократически избранного президента Мохаммеда Мурси — они способствовали произошедшему летом 2013 года военному перевороту, по итогам которого ас-Сиси пришел к власти. В дальнейшем в стране было принято крайне жесткое законодательство о митингах, из-за чего крупных демонстраций не было несколько лет.

Григорий Левченко