Россиянин привез девять килограммов кокаина на Филиппины, где президент призывал убивать наркоторговцев. Он три года отсидел в тюрьме и был оправдан

Суд на Филиппинах вынес оправдательный приговор россиянину , которого обвиняли в контрабанде более восьми килограммов кокаина. Об этом «Дождю» сообщил адвокат Кирдюшкина Александр Бойков, информацию подтвердил отец россиянина Сергей Кирдюшкин.

Филиппинские власти арестовали Кирдюшкина в октябре 2016 года, сообщали «Известия» со ссылкой на посольство России на Филиппинах. Россиянин был задержан в аэропорту Манилы вместе с еще двумя пассажирами его рейса, жителями Гонконга. По данным филиппинских властей, в багаже Кирдюшкина нашли 9,9 килограмма кокаина; по данным посольства России, — 8,5 килограмма.

Как сообщало CNN Philippines, все трое задержанных отрицали свою вину, заявив, что везли в багаже вещи своих друзей. Позднее Кирдюшкин рассказал «Дождю», что целью его поездки была перевозка посылки. По словам россиянина, близкий друг предложил ему «проехать по экзотическому маршруту» — из Перу в Таиланд через Парагвай, Бразилию, ОАЭ, Филиппины и Камбоджу — и доставить «лечебное средство» в виде порошка цветков кактуса . За это Кирдюшкину пообещали бесплатные авиабилеты и 2500 долларов, сообщалось на платформе куда Кирдюшкин сумел передать свое описание произошедшей с ним истории.

«Все, что я мог на этот счет подумать, это то, что [перевозимое вещество] находится в полулегальном статусе», — заявил Кирдюшкин «Дождю». Во время поездки россиянину давали указания по скайпу. Согласно статье на Les.Media, в Перу Кирдюшкина встретила женщина с ребенком. Она передала ему продукты в магазинной упаковке и две бутылки сиропа от кашля. Порошка из цветов кактуса в посылке не оказалось. Кирдюшкин, по его словам, не открывал полученные упаковки и поехал дальше. В Маниле выяснилось, что в них был кокаин в жидком виде и в порошке.

Друг Кирдюшкина перестал выходить на связь. Самому россиянину филиппинские власти предъявили обвинения по трем статьям, связанным с перевозкой и хранением наркотиков. Ему грозило пожизненное заключение, сообщили «Известиям» в посольстве РФ на Филиппинах.

В феврале 2019 года россиянин рассказывал изданию о плохих условиях содержания в тюрьме: наличии ВИЧ-инфицированных и больных туберкулезом в общем бараке, отсутствии прогулок, антисанитарии, тесноте и стычках между заключенными.

Кирдюшкин также регулярно описывал впечатления от филиппинской тюрьмы и судебной системы в своем фейсбуке. Телефон он прятал в пакете с крупой.

Чем мотивирован оправдательный приговор Кирдюшкину, «Дождь» не сообщает. Адвокат россиянина Александр Бойков предположил, что филиппинская прокуратура будет обжаловать решение суда.

Ольга Корелина