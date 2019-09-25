The Guardian рассказала про цензуру в тик токе. Соцсеть запрещает видео про чеченский сепаратизм и Владимира Путина

Jessica Hill / AP / Scanpix / LETA

Сервис коротких видео тик ток, принадлежащий китайской компании ByteDance, ограничивает доступ к роликам, которые противоречат политике властей Китая. Об этом говорится в инструкциях для модераторов тик тока, доступ к которым получила британская газета The Guardian. Издание обращает внимание, что раньше эти документы не публиковались.

Запрещенный в тик токе контент делится на две категории. Видео из первой удаляются из соцсети и грозят блокировкой пользователю, который их добавил. Видео из второй остаются в тик токе, но алгоритмы сервиса ограничивают их распространение. При этом пользователь не знает, почему его ролик не набирает просмотры: потому что нарушает какие-то правила или потому что не очень интересен.

К первой категории относятся, например, ролики в поддержку движения , секты и интернет-игры «Момо». Ко второй — критика китайского политического строя, рассказы о и . Также тик ток ограничивает доступ к видео про межрасовые, религиозные конфликты и современный сепаратизм — в том числе в Чечне, Северной Ирландии, Тибете и на Тайване.

Кроме того, сервис имеет стоп-лист из 20 иностранных лидеров и «персон государственной важности». Среди них бывшие лидеры Северной Кореи Ким Ир Сен и Ким Чен Ир и ее нынешний глава Ким Чен Ын, идеолог движения за независимость Индии Махатма Ганди, индийский премьер-министр Нарендра Моди, глава правительства Японии Синдзо Абэ, президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин. В списке нет председателя КНР Си Цзиньпина, отмечает The Guardian.

ByteDance заявила, что документы, с которыми ознакомилась The Guardian, прекратили действовать в мае 2019 года. Компания утверждает, что в новых инструкциях для модераторов не упоминаются определенные страны или общественные проблемы. «Сегодня мы используем локализованный подход, включая локальных модераторов и локальную политику модерации», — заявила ByteDance. Компания также отметила, что понимает «необходимость большей прозрачности» при передаче информации о своей политике в отношении контента.

Пересказала Ольга Корелина