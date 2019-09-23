СК назвал убийство Михаила Круга непреднамеренным. Дело закрыли из-за смерти подозреваемого: через год после преступления его застрелил поклонник певца

Андрей Забродин / PhotoXPress

Следственный комитет отчитался о раскрытии убийства певца Михаила Круга, совершенного в 2002 году. Ведомство впервые описало преступление в подробностях.

Установлены обстоятельства убийства певца Михаила Круга Следственный комитет Российской Федерации

Убийство было совершено двумя членами банды «Тверские волки», Дмитрием Веселовым и Александром Агеевым. В ходе следственных действий Агеев сообщил, что они планировали лишь ограбить дом Круга, чтобы потом шантажировать его.

Как заявил Агеев, он и его подельник должны были совершить кражу антиквариата и ценностей из дома Круга по указанию местного криминального авторитета по прозвищу Лом (его имя и фамилию СК не уточняет, ранее СМИ писали, его зовут Александр Костенко). Предполагалось, что Круг, обнаружив пропажу, обратится к Лому за помощью, тот поможет вернуть похищенное. Таким образом певец станет обязанным Лому и в дальнейшем будет выплачивать ему процент с гонораров.

По информации преступников, Круга с семьей не должно было быть дома, но в момент ограбления певец, его жена и теща неожиданно вернулись. Тогда Веселов выстрелил в Круга из пистолета. Преступники скрылись, а певец позже умер в больнице.

Веселов был убит в 2003 году другим членом банды «Тверские волки» Александром Осиповым. Осипов рассказал следствию, что был знаком с певцом и являлся его поклонником, и убийство Веселова совершил из мести.

Агеев и Осипов сейчас отбывают пожизненно наказание за другие преступления. Лом погиб в 2006 году.

Григорий Левченко