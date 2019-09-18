Северокорейские браконьеры напали с оружием на пограничников ФСБ. Теперь им грозит пожизненное заключение

Виталий Аньков / Sputnik / Scanpix / LETA

Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (317 УК РФ) по факту инцидента в Японском море, когда члены экипажа северокорейских шхун вступили в перестрелку с российскими пограничниками.

Статья 317 УК РФ предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.

Инцидент произошел вечером 17 сентября в районе банки Кито-Ямато. Пограничники обнаружили две шхуны и 11 мотоботов, которые ловили рыбу в исключительной экономической зоне России. При попытке досмотреть суда члены экипажа оказали сопротивление, ранения в результате инцидента получили четверо пограничников, один из них — огнестрельное.

После инцидента сообщалось о задержании 80 человек — все они являются гражданами КНДР. Временный поверенный Северной Кореи в Москве Зин Чжон Хеп был вызван в МИД РФ, где ему высказали «серьезную озабоченность» в связи с инцидентом. Встреча в МИД продолжалась около часа, после нее Зин Чжон Хеп отказался общаться с журналистами.

Сейчас задержанные шхуны конвоируются в Находку, ожидается, что они прибудут туда 19 сентября.

Как отмечает ТАСС, северокорейские браконьеры регулярно ведут незаконный промысел в исключительных территориальных водах России. При этом случаи вооруженных столкновений крайне редки: в последний раз о таком инциденте сообщалось в октябре 2016 года. Тогда при оказании вооруженного сопротивления был убит член экипажа северокорейской шхуны, еще восемь получили ранения, также пострадали шесть пограничников. СК возбудил дело о применении насилия в отношении представителя власти, о его ходе впоследствии не сообщалось.