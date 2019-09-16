Суд арестовал бывшего игрока КХЛ Игоря Мусатова. Его подозревают в мошенничестве с криптовалютой на 45 миллионов рублей

Максим Григорьев / ТАСС / Scanpix / LETA

Кузьминский суд Москвы 16 сентября арестовал хоккеиста Игоря Мусатова, задержанного накануне. Он отправлен под стражу до 15 октября. Ему предъявлены обвинения по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), предусматривающей до 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, в начале 2018 года Мусатов и двое его знакомых арендовали офис в центре Москвы и оборудовали его под банковское помещение. Там они договорились с местным бизнесменом, что продадут ему 103 единицы криптовалюты (что именно это за криптовалюта, не уточняется) за 45 миллионов рублей — по курсу ниже рыночного. Когда бизнесмен передал им деньги, они скрылись.

О предполагаемых сообщниках хоккеиста ничего не сообщается. Известно, что один из них находится под домашним арестом.

Мусатов — воспитанник школы московского «Спартака». Он играл в КХЛ девять лет — с момента образования лиги в 2008 году до 2017 года. За это время он сменил восемь клубов, последним из которых был братиславский «Слован». В общей сложности в регулярных чемпионатах КХЛ Мусатов провел 359 матчей и набрал в них 83 очка, в плей-офф — 80 матчей и 17 очков.

Григорий Левченко