Ученый РАН Аскольд Иванчик рассказал о «нулевых зарплатах» в МГУ. В университете это отрицают

Вячеслав Прокофьев / ТАСС / Scanpix / LETA

Член-корреспондент Российской академии наук Аскольд Иванчик заявил, что руководство МГУ предложило ему преподавать в университете на безвозмездной основе.

Ученый преподает на историческом факультете МГУ с 2006 года как совместитель. По его словам, оплата такой работы всегда была «символической» — она выплачивалась, чтобы официально числить совместителя как сотрудника университета. В беседе с «Коммерсантом» он пояснил, что ведет полноценное преподавание на факультете — читает лекции, ведет семинары и принимает экзамены — «отличие только в системе оплаты».

В начале нового учебного года, говорит Иванчик, ему сообщили, что «истфак совсем обнищал», и предложили официально оформиться с «нулевой зарплатой». «Конечно, я согласился — не из-за денег я там преподавал… Раньше я о таком не слышал, но ведь чего не бывает. Интересно, подхватят ли это новшество руководители других образовательных и научных учреждений — ведь какая экономия может выйти», — написал ученый в своем фейсбуке.

Исполняющий обязанности декана исторического факультета МГУ Лев Белоусов в комментарии «Ведомостям» заявил, что утверждения Иванчика «не соответствуют реальному положению дел». «Работающие на историческом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова совместители получают заработную плату в соответствии с окладом, предусмотренным занимаемой ими штатной ставкой», — сказал он.

Иванчик считает сложившуюся ситуация «несколько абсурдной». «Это проявление полного неуважения к сотрудникам, это безобразие, так не должно быть», — заявил он «Коммерсанту».

Александр Филимонов