Суд в Челябинске отказался снять с выборов кандидата-единоросса с поддельным дипломом. Он солгал про высшее образование, чтобы не расстраивать мать

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Тракторозаводский районный суд Челябинска отказался снять с выборов кандидата в депутаты районного совета от «Единой России» Игоря Виговского, который представил в избирательную комиссию поддельный диплом о высшем образовании. Решение было вынесено еще 3 сентября, на него обратил внимание Znak.com.

Иск с требованием снять Виговского с выборов 29 августа подал его соперник, самовыдвиженец Андрей Андриадис. Согласно судебным документам, на которые ссылается Znak.com, единоросс принес в территориальную избирательную комиссию (ТИК) Тракторозаводского района копию диплома Южно-Уральского государственного университета. Комиссия в рамках стандартной процедуры направила в вуз запрос о подлинности диплома. Там ответили, что Виговский у них никогда не учился.

После этого члены ТИКа связались с кандидатом. Тот признал, что купил диплом, никогда им не пользовался и не знает, где он сейчас, рассказал в суде председатель комиссии Геннадий Ротанин. Избирком не стал снимать Виговского с выборов. «Полагаю, копию диплома он подал машинально», — объяснил Ротанин.

Znak.com со ссылкой на неназванных участников судебного процесса пишет, что защита Виговского объяснила его поступок личными мотивами. Кандидат солгал про диплом, потому что якобы не хотел расстраивать свою мать, которая уверена в том, что у сына есть высшее образование. А так как женщина живет в том же избирательном округе, по которому выдвигается Виговский, она могла бы узнать про обман. Также защита единоросса настаивала, что диплом не дает преимущества на выборах, и его можно было вообще не подавать в избирком ( ).

В итоге суд поддержал позицию ТИК и отказался снять Виговского с выборов; чем было мотивировано такое решение, Znak.com не уточняет. Истец уже обжаловал его. «Мы понимаем, что Виговский уже не будет снят с выборов в силу того, что прошли соответствующие сроки. Но суд, принимая решение, никак не отреагировал ни на действия комиссии, которая проигнорировала факт подачи недостоверных сведений, ни на факт наличия в деле поддельного диплома», — говорится в апелляционной жалобе.

Кроме того, прокуратура Челябинской области начала проверку действий Виговского на предмет нарушения уголовной статьи о подделке документов, пишет Znak.com.

8 сентября жители Челябинска выберут 170 депутатов районных советов, представители которых будут делегированы в городскую думу. На мандаты в райсоветах претендуют 928 человек.

Пересказала Ольга Корелина