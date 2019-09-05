В Эстонии нашли секретную базу американского спецназа

Американские солдаты на учениях в Эстонии, 23 марта 2017 года Sean Gallup / Getty Images

На территории Эстонии с 2014 года действует секретная база спецназа США, сообщает Эстонская общественная телерадиовещательная корпорация (ERR).

Базу обнаружили авторы программы журналистских расследований «Очевидец». В документах Пентагона они нашли упоминание «особого объекта» в Эстонии, на который США выделили в 2019 году 15,7 миллиона долларов. Чтобы посетить этот объект, журналисты почти полгода вели переговоры. Им разрешили доступ при условии, что они не будут раскрывать местоположение базы. Также им запретили снимать ее территорию, сделав исключение только для небольшой поляны у входа на объект, где журналисты поговорили с двумя военными.

Деньги, выделенные министерством обороны США, пойдут на строительство тренировочной базы. «Мы здесь на постоянной основе с 2014 года, и для нашей деятельности зачастую требуется больше места», — сказал полковник американской армии Кевин Стрингер. По данным «Очевидца», базу создали после того, как Россия присоединила Крым.

На базе служат как американские, так и эстонские военные. «Очевидец» отмечает, что по уровню подготовки они соответствуют бойцам американского спецназа, которые в 2011 году убили лидера «Аль-Каеды» Осаму бин Ладена. Они подчиняются Европейскому командованию вооруженных сил США в Штутгарте, сказал Кевин Стрингер. Численность контингента базы держат в тайне.

Как выяснили журналисты, изучив документы Пентагона, к 2020 году там должны появиться новые казармы, тир, оружейный склад и башня для сушки парашютов.

Пересказал Александр Бакланов