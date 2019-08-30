Гражданка Латвии умерла после употребления галлюциногенной настойки на Кипре. По подозрению в непредумышленном убийстве задержана россиянка

Yiannis Kourtoglou / Reuters / Scanpix / LETA

34-летняя гражданка Латвии умерла на Кипре после участия в церемонии, во время которой предположительно использовали галлюциногенный отвар аяуаска, сообщает Associated Press. Аяуаска — это напиток, традиционный для ряда культур Южной Америки, преимущественно в Перу, который содержит запрещенное в России вещество диметилтриптамин (ДМТ — сильный галлюциноген, по данным Федерального медико-биологического агентства). Полиция Кипра сообщила, что впервые столкнулась с ДМТ в восточной части Средиземноморья.

Женщина, имя которой не раскрывается, участвовала в церемонии, прошедшей 27 августа в пригороде Ларнаки, сообщает In-Cyprus.com. За участие она заплатила 150 евро. После обряда женщину доставили в больницу, где она умерла. Точная причина смерти пока неизвестна — ее назовут после проведения токсикологических и других исследований. В полиции допускают, что женщина умерла от того, что смешала галлюциногенную настойку со спиртным. Газета Kathimerini при этом уточняет, что до конца не ясно, связана ли смерть именно с употреблением аяуаски. О том, что участники церемонии употребляли этот отвар, полиции рассказал один из свидетелей.

В ходе расследования полиция задержала 50-летнюю россиянку, которую подозревают в том, что она организовала церемонию с аяуаской. In-Cyprus.com сообщает, что россиянка (ее имя журналисты не указывают) беременна, она находится под стражей в частной клинике в Лимассоле (70 километров от Ларнаки). По неподтвержденным данным, она легла в больницу на сохранение беременности. Задержанную подозревают в непредумышленном убийстве.

В связи с этим делом полиция также разыскивает 42-летнего уроженца Колумбии, который, предположительно, доставил аяуаску на Кипр. По одной информации, колумбиец покинул страну перед церемонией, по другой — сразу после ее проведения. Чтобы задержать его, полиция Кипра обратилась в Интерпол и Европол.

Кроме того, полиция разыскивает 20 участников «обряда очищения». Известно, что в основном это иностранцы, которые не были знакомы друг с другом. Глава полиции Ларнаки Хараламбос Захариу сообщил, что пять или шесть участников церемонии уже найдены.

Александр Бакланов