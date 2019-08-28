В Новосибирске на рабочих обрушилась стена здания, погибли три человека. Главное

Александр Кряжев / Sputnik / Scanpix / LETA

В Новосибирске обрушилась стена здания. Как пишет местное издание НГС, речь идет о перекачивающей насосной станции, которой владеет новосибирский филиал «Сибирской генерирующей компании» (СГК). Здание было построено более 50 лет назад и с 2019 года находилось на реконструкции, рассказали «Интерфаксу» в администрации Ленинского района Новосибирска.

Под завалами оказались люди. Трое из них погибли. Обрушение произошло в 12:20 по местному времени (08:20 по Москве). В этот момент рядом со станцией находилась бригада рабочих — по данным СГК, их было восемь человек. Трое успели отбежать в сторону. Из оставшихся пятерых один не пострадал, второй получил травмы, еще трое погибли.

Обрушение произошло во время ремонта теплотрассы, сообщило управление СК по Новосибирской области. По информации ведомства, стена рухнула в траншею, где находились рабочие. В мэрии Новосибирска «Интерфаксу» заявили, что причиной инцидента могло стать сползание грунта. СК возбудил дело о правил безопасности при ведении строительных или иных работ. Аналогичную проверку начала прокуратура.

Ремонт теплотрассы вели с нарушениями, рассказала «Комсомольской правде» жительница Новосибирска Оксана Наумова, у которой на стройке работал брат. «Он еще утром сфотографировал все безобразия, говорит, стена [насосной станции] была аварийная, она была не закреплена. Там подходить к ней никаким образом нельзя было. То есть работать нельзя было, а начальство им сказало: „Идите и работайте“!» — заявила Наумова.

«Сибирская генерирующая компания» пообещала помочь семьям погибших и пострадавших. СГК сообщила, что реконструкцию насосной станции вела подрядная организация СИБЭМ (ее ли рабочие находились в траншее в момент обрушения, не уточняется). НГС и «Интерфакс» писали, что пострадать могли сотрудники алтайской фирмы «Контакт-108». По словам директора организации Евгения Шуляка, его рабочие участвовали в реконструкции насосной станции, но не пострадали.

Ольга Корелина