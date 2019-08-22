МВД возбудило уголовное дело о договорном матче. За поражение футболистам заплатили два миллиона рублей

Матч между «Чайкой» и «Черноморцем» Футбольный клуб «Чайка»

МВД России возбудило уголовное дело после матча между командами «Чайка» и «Черноморец» в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) — третьем по силе дивизионе российского футбола.

Дело возбудили по об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

РИА Новости пишет, что это первое уголовное дело в России, возбужденное за проведение договорного футбольного матча.

Матч между «Чайкой» (Ростовская область) и «Черноморцем» (Новороссийск) прошел 13 мая в Ростовской области. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «Чайки». Как писал «Чемпионат», игроки «Чайки» забивали голы «играючи, без какого-либо сопротивления». «Имитация футбола продолжалась весь второй тайм», — отмечало издание. Победа над «Черноморцем» позволила команде выйти в Футбольную национальную лигу ( ), опередив краснодарский «Урожай», пишет Sports.ru.

О неспортивном характере матча, в частности, говорили в краснодарском клубе «Урожай», который боролся с «Чайкой» за выход в Футбольную национальную лигу. Гендиректор «Урожая» Дмитрий Градиленко указывал на «неестественные движения и странные расположения игроков». В «Чайке» говорили, что «все предположения, намеки и прямые обвинения… безосновательны, бездоказательны и являются ничем иным, как желанием опорочить имя ФК „Чайка“».

«У нас есть основания полагать, что результат матча — неспортивный», — говорил президент Российского футбольного союза Александр Дюков в июне после расследования, проведенного организацией. Тогда Дюков попросил МВД провести проверку случившегося.

«Спорт-Экспресс» сообщал, что некая третья сторона договорилась с несколькими игроками «Черноморца» о поражении от «Чайки» и заплатила за это два миллиона рублей. Издание опубликовало аудиозапись с показаниями одного из футболистов «Черноморца», который рассказал, что в подкупе участвовали лишь несколько игроков.

Аудиозапись рассказа футболиста «Черноморца» о договорном матче с «Чайкой» Спорт-Экспресс

Источник издания «Спорт день за днем» утверждал, что клуб «Урожай» финансово мотивировал «Черноморец» на победу против «Чайки», заплатив 500 тысяч рублей. Но это предложение перебила другая команда, писал «Спорт-Экспресс».

После проверки РФС троих футболистов «Черноморца» Ивана Юдина, Анатолия Пуляева и Станислава Резникова отстранили от футбола на три года. Тренера «Черноморца» Хазрета Дышекова и гендиректора клуба «Урожай» Дмитрия Градиленко дисквалифицировали на год.

Результат матча «Чайка» — «Черноморец» не был аннулирован, поскольку вина «Чайки» не установлена. Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц отмечал, что решение не принято в том числе из-за проверки, начатой в МВД. 7 июля «Чайка» провела первый матч в ФНЛ.

Александр Бакланов