В Гатчине священника запретили в служении после крещения ребенка. Родители пожаловались в полицию на ушибы

Церковь Покрова Божией Матери в Гатчине Shutterstock.com

Жительница Ленинградской области обратилась в полицию после того, как ее годовалый сын получил ссадины и ушибы во время крещения в Мариенбургском покровском храме в Гатчине в Ленинградской области. Обряд 10 августа провел 55-летний игумен Фотий (в миру — Василий Нечепоренко). «Фонтанка» опубликовала видеозапись крещения. В ролике показано, как священнослужитель с силой окунает ребенка в воду в купели, а, когда мать пытается забрать сына, не отдает его ей. Видео «Фонтанки» сейчас удалено, его копию выложил телеканал «360».

Внимание! Видео содержит сцены насилия.

Как священник в Гатчине издевался над ребенком при крещении — рассказ матери. Телеканал 360

Мать мальчика по имени Анастасия рассказала, что священник «все делал с болью для ребенка». Она отметила, что священнослужитель просил ее «не лезть не в свое дело». После обряда, по словам женщины, у ребенка нашли царапины на шее и плече. «Он теперь всего панически боится, у него истерика», — сказала она.

Игумен Фотий в ответ на обвинения сказал, что ни в чем не виноват. «А что собственно случилось-то? Ничего же не случилось, моей вины никакой нет. Это просто повышенные эмоции мамы — она оказалась человеком невоцерковленным и не готова к крещению», — сказал он. Священнослужитель отметил, что по правилам церкви должен был трижды окунуть ребенка в купель с головой. «Воды младенец не наглотался, о стенки купели не ударился. Я 26 лет служу и всегда стараюсь так крестить», — пояснил он. «Если бы мама поменьше истерик закатывала, все бы прошло намного спокойнее. Она мешала просто», — добавил игумен в интервью Пятому каналу.

Гатчинская епархия запретила игумена Фотия в служении сроком на один год. Ему запретили носить рясу, крест и давать священническое благословение. Епископ Митрофан извинился перед родителями ребенка за поведение клирика Гатчинской епархии, «вызвавшее соблазн и осуждение в среде верующих». Секретарь Гатчинской епархии отец Владимир Глазунов сообщил «360», что на игумена Фотия ранее уже жаловались.

В администрации Гатчинского района сказали ТАСС, что разберутся в ситуации и сделают «свои выводы».

Александр Бакланов