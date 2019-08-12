В Гатчине священника запретили в служении после крещения ребенка. Родители пожаловались в полицию на ушибы
Жительница Ленинградской области обратилась в полицию после того, как ее годовалый сын получил ссадины и ушибы во время крещения в Мариенбургском покровском храме в Гатчине в Ленинградской области. Обряд 10 августа провел 55-летний игумен Фотий (в миру — Василий Нечепоренко). «Фонтанка» опубликовала видеозапись крещения. В ролике показано, как священнослужитель с силой окунает ребенка в воду в купели, а, когда мать пытается забрать сына, не отдает его ей. Видео «Фонтанки» сейчас удалено, его копию выложил телеканал «360».
Внимание! Видео содержит сцены насилия.
Мать мальчика по имени Анастасия рассказала, что священник «все делал с болью для ребенка». Она отметила, что священнослужитель просил ее «не лезть не в свое дело». После обряда, по словам женщины, у ребенка нашли царапины на шее и плече. «Он теперь всего панически боится, у него истерика», — сказала она.
Игумен Фотий в ответ на обвинения сказал, что ни в чем не виноват. «А что собственно случилось-то? Ничего же не случилось, моей вины никакой нет. Это просто повышенные эмоции мамы — она оказалась человеком невоцерковленным и не готова к крещению», — сказал он. Священнослужитель отметил, что по правилам церкви должен был трижды окунуть ребенка в купель с головой. «Воды младенец не наглотался, о стенки купели не ударился. Я 26 лет служу и всегда стараюсь так крестить», — пояснил он. «Если бы мама поменьше истерик закатывала, все бы прошло намного спокойнее. Она мешала просто», — добавил игумен в интервью Пятому каналу.
Гатчинская епархия запретила игумена Фотия в служении сроком на один год. Ему запретили носить рясу, крест и давать священническое благословение. Епископ Митрофан извинился перед родителями ребенка за поведение клирика Гатчинской епархии, «вызвавшее соблазн и осуждение в среде верующих». Секретарь Гатчинской епархии отец Владимир Глазунов сообщил «360», что на игумена Фотия ранее уже жаловались.
В администрации Гатчинского района сказали ТАСС, что разберутся в ситуации и сделают «свои выводы».