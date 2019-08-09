Помощник вице-премьера Италии летал в Россию 14 раз за год. На одной из встреч обсуждали финансирование правой партии «Лига» с помощью нефтяной сделки

Помощник вице-премьера Италии Маттео Сальвини Джанлука Савоини, обсуждавший в Москве финансирование партии «Лига» с помощью нефтяной сделки, по меньшей мере 14 раз летал в Россию в 2018 году. Об этом сообщают Buzzfeed News, The Insider и Bellingcat в совместном расследовании, опубликованном 8 августа.

Журналисты сопоставили данные из базы бронирования авиабилетов и публикации Савоини в соцсетях. Большинство его поездок приходятся на вторую половину 2018 года. Встреча в гостинице «Метрополь», на которой обсуждалось финансирование партии, прошла 18 октября.

Савоини нередко ездил в Россию и раньше — пять раз в 2015-м, девять раз в 2016-м и семь раз в 2017-м. Авторы расследования не делают предположений о целях большинства визитов. Они пишут, что иногда Савоини сопровождал Маттео Сальвини, а несколько раз с ним ездил его бизнес-партнер Клаудио ДʼАмико (сейчас — официальный советник Сальвини), с которым они в России открыли консалтинговую фирму. Среди людей, с которыми Савоини встречался в России, были философ Александр Дугин и депутат Госдумы Адам Делимханов.

В базе «Мигрант», куда вносят данные о прибывающих в РФ иностранцах, информации о поездках Савоини и ДʼАмико нет. Журналисты предполагают, что информацию могли удалить оттуда постфактум.

Джанлука Савоини работал с лидером «Лиги» Маттео Сальвини много лет. Как выяснили СМИ, 18 октября 2018 года он в Москве обсудил с россиянами, фамилии которых журналистам выяснить не удалось, схему финансирования предвыборной кампании «Лиги» с помощью нефтяной сделки. По задумке, Россия должна была продать итальянской Eni три миллиона тонн нефти по цене ниже рыночной, а разницу в 65 миллионов долларов получила бы «Лига». В Италии началось расследование в отношении участников встречи. Они утверждают, что сделка в итоге не состоялась.

Пересказал Виктор Давыдов