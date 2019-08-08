Под Новороссийском автобус и легковой автомобиль упали с 30-метрового обрыва. Три человека погибли, 44 попали в больницу

Артем Виноградов / ТАСС

Три человека погибли и более 40 пострадали при аварии на трассе Новороссийск — Керчь в районе поселка Верхнебаканский, сообщает ТАСС. 7 августа в 22.20 по московскому времени там столкнулись экскурсионный автобус и легковой автомобиль Volkswagen Touareg. Оба в результате упали с 30-метрового обрыва.

Ужасное ДТП Автобус Новороссийск 07.08.2019 Видео Верхнебаканский Новости Новороссийска

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на полицию Краснодарского края, в легковом автомобиле находились четыре человека: мужчина, женщина и двое детей. В результате ДТП женщина и дети погибли. Все они были жителями Челябинска. В живых остался только водитель, он госпитализирован и находится в состоянии средней тяжести.

Попавший в аварию экскурсионный автобус принадлежал ведомственному санаторию Федеральной налоговой службы (ФНС) «Эллада» в Анапе. Автобус направлялся из Пшады в Анапу. В нем находились более 40 человек, в том числе дети. Пассажиры и водитель автобуса получили травмы в результате ДТП.

На место происшествия прибыли более 30 бригад скорой помощи. По последним данным министерства здравоохранения Краснодарского края, после аварии были госпитализированы в общей сложности 44 человека, среди них 12 детей. По меньшей мере пять человек находятся в тяжелом состоянии. 13 пострадавших экстренно прооперированы.

ГИБДД России сообщило, что автобус и кроссовер упали в овраг после лобового столкновения. ТАСС со ссылкой на очевидцев инцидента пишет, что Volkswagen стоял на повороте, а автобус «не остановился, снес его, вместе с ним ушел в обрыв». По предварительным данным Следственного комитета, оба водителя были трезвы.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по двум статьям — о , а также об .

Ольга Корелина