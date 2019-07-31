В Пекине запретили вывески на арабском в ресторанах и продуктовых лавках. Власти заявляют, что это противоречит китайской культуре

Заклеенная надпись на арабском на входе в магазин халяльной еды в Пекине Reuters/ Scanpix / LETA

Власти Пекина издали предписание арабским ресторанам и продуктовым лавкам избавиться от арабского шрифта на вывесках. Как отмечает Reuters, это стало очередным шагом в попытке «китаизировать» мусульманское население страны.

Под запрет попали также изображения, ассоциирующиеся с исламом — такие как полумесяц. Как рассказал Reuters управляющий одной из лапшичных, чиновники заставили его заклеить надпись «халяль» на логотипе заведения. «Они сказали, что это иностранная культура и что нужно использовать больше китайских культурных символов», — пояснил он.

В Китае официально гарантирована свобода вероисповедания. Тем не менее, с 2016 года власти начали кампанию по ограничению влияния других религий и культур. В рамках кампании, например, традиционные минареты заменяли на башни, по виду напоминающие пагоды, а с христианских церквей снимали кресты.

Всего в Китае проживают 20 миллионов мусульман. Как отмечает Reuters, власти страны начали особенно пристально следить за последователями этой религии после беспорядков в Урумчи в 2009 году, когда в результате столкновений между исповедующими ислам уйгурами и этническими китайцами погибли более 100 человек.