В Сирии убиты трое наемников из российской ЧВК «Щит». Она занимается охраной объектов, принадлежащих Геннадию Тимченко

Ali Hashisho / Reuters / Scanpix / LETA

В Сирии 15 июня погибли трое россиян — бойцов частной военной компании «Щит». Как пишет «Новая газета», это первые потери в составе этой ЧВК.

Изданию удалось установить личности двух из трех погибших — это 32-летний Алексей Л. из Перми и 42-летний Петр Ш. из Хакасии. Обстоятельства боя, в котором погибли россияне, пишет «Новая газета», точно не известны. По имеющимся данным, он произошел примерно в 50 километрах от газового поля Твенан в центральной Сирии: террористы взорвали автомобиль, а когда бойцы «Щита» выехали на место для выяснения обстановки, они попали под минометный обстрел.

Как пишет «Новая газета», первые сообщения о ЧВК «Щит» относятся к 2018 году. В ее задачи входит охрана нескольких объектов компании «Стройтрансгаз», принадлежащей бизнесмену Геннадию Тимченко. В общевойсковых операциях бойцы «Щита» не участвуют. Каждый объект охраняют примерно 25-30 человек, стандартная командировка длится три месяца. Зарплата бойца в 2018 году составляла 180 тысяч рублей, сейчас она снизилась до 120 тысяч в месяц.

«Новая газета» отмечает, что на официальном сайте «Стройтрансгаза» Сирия отмечена как страна, где компания ведет деятельность, но никаких контактов в Дамаске или списка проектов там нет. Из открытых источников, отмечает издание, известно о нескольких объектах — это месторождение фосфатов Эш-Шаркия в районе Пальмиры, два газоперерабатывающих завода и газопровод протяженностью 139 километров. В самом «Стройтрансгазе» комментировать гибель бойцов ЧВК «Щит» отказались, заявив, что это не имеет отношения к компании.

По данным «Новой газеты», база ЧВК «Щит» находится в городе Кубинка в Московской области в непосредственной близости от территории 45-й бригады спецназа ВДВ — ветераны, ранее служившие в этой бригаде, входят в руководство «Щита». «Новая газета» отмечает, что один из них — Евгений Сидоров — в 2014 году получил три года лишения свободы по статье об организации наемничества за отправку в Сирию бойцов для охраны нефтяных месторождений.

Пересказал Григорий Левченко