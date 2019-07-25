Депутаты Госдумы и члены Совфеда собрали миллионы рублей на памятник Потемкину в Севастополе. Деньги зависли в обанкротившемся банке

Предполагаемый вид памятника Потемкину в Севастополе Фонд «КРЫМ-НАШ!»

Из-за банкротства банка «Северный кредит» оказались недоступны до десяти миллионов рублей, собранные на установку памятника князю Григорию Потемкину в Севастополе. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на источники.

10-метровый монумент Потемкину в Крыму решили поставить из-за того, что князь руководил присоединением полуострова к Российской империи в 1783 году. В 2015 году в Госдуме была создана рабочая группа по этому вопросу под руководством лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Расходы на памятник в Госдуме оценивали в 25-30 миллионов рублей.

Установить его решили за счет пожертвований. В 2015-2016 годах деньги на монумент сдавали в том числе депутаты Госдумы, члены и сотрудники аппарата Совета Федерации (все вместе они собрали не менее 2,6 миллиона рублей). Вопросами финансирования проекта занялся благотворительный фонд «Крым — наш», который возглавляет бывший командующий Черноморским флотом ВМФ России Игорь Касатонов.

Счет для пожертвований был открыт в банке «Северный кредит». Вице-президент фонда «Крым — наш» Юрий Фененко заявил «Дождю», что деньги решили хранить именно там, потому что в 2015 году это был один из трех банков , которые «имели широкую сеть филиалов в Крыму». Решение о выборе банка утвердила рабочая группа Госдумы, отметил Фененко.

Памятник Потемкину планировали установить еще в ноябре 2016 года. Однако место установки определили только в июле 2017 года, а саму скульптуру отлили только в марте 2019-го.

По словам источников «Дождя», реализация проекта застопорилась из-за того, что в декабре 2017 года «Северный кредит» потерял лицензию, а через два месяца был признан банкротом. «Крым — наш» не смог забрать собранные деньги со счета. ЦБ заявил, что требование фонда включено в реестр требований кредиторов банка, но кредиторы-юрлица будут получать деньги в последнюю очередь. Зюганов просил главу ЦБ Эльвиру Набиуллину помочь с возвратом средств, но безуспешно, заявили источники «Дождя». Лидер КПРФ это подтвердил.

По словам одного из собеседников издания, потерянная сумма меньше 10 миллионов рублей. Зюганов не сказал, сколько денег «зависло» на счету в «Северном кредите», но признал, что на памятник «немного не хватает». Он добавил, что руководители думских фракций не против нового сбора денег. Как рассказал источник «Дождя» в одной из фракций, на монумент нужно около шести миллионов рублей. При этом, по словам неназванного депутата, в Госдуме к просьбе Зюганова отнеслись скептически. «Пока мы не получим разъяснения, каким образом пропали уже сданные деньги, мы не побежим сдавать опять», — заявил парламентарий. Сейчас счет для пожертвований открыт уже в Сбербанке, отметил «Дождь».

Зюганов также просил о помощи премьер-министра России Дмитрия Медведева, рассказал РБК в мае 2019 года зампред ЦК КПРФ Владимир Кашин. После этого, по словам источников издания, скинуться на памятник Потемкину попросили сотрудников аппарата правительства. «Никого не заставляли, но многие решили, что отказываться было бы нежелательно», — заявил один из собеседников РБК. По данным издания, всего удалось собрать 2,7 миллиона рублей. Юрий Фененко заявил РБК, что эти деньги пошли на погашение долгов по отливке памятника Потемкину, которая стоила шесть миллионов рублей. Теперь, по словам Фененко, деньги будут собирать на постамент. На него нужно 20 миллионов рублей.

Пересказала Ольга Корелина