В Шереметьево самолет прервал взлет из-за сигнала о задымлении. Пострадали восемь человек

Максим Григорьев / ТАСС / Scanpix / LETA

Восемь человек пострадали во время экстренной эвакуации из самолета авиакомпании Nordwind в московском аэропорту Шереметьево.

Лайнер Boeing-737, на борту которого находились 173 пассажира и шесть членов экипажа, вылетал рейсом N4-477 в Ереван в ночь на 19 июля. Во время разбега по взлетно-посадочной полосе в кабине пилотов сработал датчик о задымлении, в результате чего экипаж принял решение прекратить взлет.

Пассажиров эвакуировали по надувным трапам. Двое из пострадавших госпитализированы. У большинства раненых ссадины и ушибы, рассказали в управлении МЧС по Московской области. «Один человек госпитализирован с вывихом голеностопа, еще один с гипертоническим кризом», — уточнили в ведомстве.

Экстренные службы, прибывшие на место инцидента, не зафиксировали возгорания в салоне самолета. Позднее в авиакомпании Nordwind сообщили, что причиной нештатной ситуации стал посторонний запах на борту лайнера.

По словам собеседника ТАСС в авиационных службах, Boeing-737 проходил все предполетные процедуры и находился в исправном состоянии. В свою очередь информированный источник «Интерфакса» заявил, что причиной ЧП могло стать нарушение технического регламента при подготовке к вылету. Он считает, что задымление в салоне могло быть спровоцировано «попаданием технологической жидкости, которую обычно используют для промывки движка, в систему подачи воздуха». Росавиация уже сформировала спецкомиссию по расследованию инцидента в Шереметьево. Ространснадзор объявил о внеплановой проверке авиакомпании Nordwind.

В СК заявили, что предварительной причиной инцидента стало попадание паров гидравлической жидкости и масла в систему кондиционирования самолета.

В 05:34 утра пассажиров, эвакуированных из Boeing-737, отправили в Ереван резервным бортом. 28 человек отказались от перелета.

Александр Филимонов