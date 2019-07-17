В докладе НАТО случайно раскрыли расположение ядерного оружия США в Европе. Этого не замечали три месяца

Истребитель F16 ВВС США на авиабазе Авиано в Италии, 25 марта 2011 года Giuseppe Cacace / AFP / Scanpix / LETA

Ядерное оружие США в Европе, предположительно, размещено на военных базах в Бельгии, Германии, Нидерландах, Италии и Турции. Об их расположении случайно стало известно из доклада канадского сенатора, члена Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО Джозефа Дея, сообщает бельгийское издание De Morgen.

Доклад под названием «Новая эра ядерного сдерживания? Модернизация, контроль над вооружениями и союзные ядерные силы» опубликовали в апреле, но СМИ обратили на него внимание только в июле. В документе сообщалось, что около 150 единиц ядерного оружия американцев хранится на базах Кляйне Брогель (Бельгия), Бюхель (Германия), Авиано и Геди-Торре (Италия), Волкель (Нидерланды) и Инджирлик (Турция).

11 июля вышла новая скорректированная версия доклада, из которой убрали названия баз, но оставили упоминания стран — их обозначили как европейских союзников, имеющих подходящие самолеты для бомб B61, основного ядерного оружия США.

Сенатор Джозеф Дей объяснил газете The Washington Post, что первая версия документа была лишь черновиком. Источник издания в НАТО, в свою очередь, сказал, что отчет сенатора — не официальный документ альянса. Газета отметила, что в доклад могут вносить изменения до того, как в ноябре его рассмотрит Парламентская ассамблея НАТО.

Официальный представитель НАТО сказал Fox News, что в альянсе «не комментируют детали ядерной политики». В министерстве обороны США отметили, что политика ведомства заключается в том, «чтобы не подтверждать и не опровергать наличие или отсутствие ядерного оружия в каком-либо общем или конкретном месте».

Ранее американские военные официально не сообщали, где расположено ядерное оружие США в Европе. При этом, как пишет De Morgen, военные наблюдатели знали, что на базе Кляйне Брогель в Бельгии находится от 10 до 20 ядерных бомб B61. О том, что в Нидерландах, Бельгии и Германии хранят ядерное оружие НАТО, говорилось в материалах Wikileaks. Телеканал RTL отметил, что в Нидерландах, по данным местных политиков, на базе Волкель хранят 22 бомбы. Правительство Нидерландов ранее не подтверждало и не отрицало, что в стране есть американское ядерное оружие.

Анна Жилова