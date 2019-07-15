В Подмосковье полиция разогнала протестующих против комплекса по переработке отходов. Его строит сын генпрокурора Юрия Чайки

Полицейские избили дубинками и задержали несколько участников акции против строительства комплекса по переработке отходов (КПО) в лесу возле подмосковного города Ликино-Дулево.

КПО, которое, по мнению активистов, окажется просто большой свалкой, строит компания «Хартия». Ее контролирует Игорь Чайка — сын генпрокурора России Юрия Чайки. Активист по имени Илья рассказал «ОВД-Инфо», что 15 июля к месту строительства приехали представители «Хартии» и рабочие, нанятые компанией для вырубки леса. Протестующие преградили им дорогу, так как посчитали предоставленные ими документы фальшивыми. По этим бумагам планировалось срубить более 800 деревьев.

Рабочих сопровождали полицейские — по данным «Дождя», около 50 человек. Они начали разгонять протестующих, избивая их дубинками. «Они очень жестко задерживали, я такого вообще никогда не видела. Людей просто волокли по земле, избивали прямо до крови, очень жестоко избивали. <…> Причем тех, кто был избит до крови, не отдавали врачам скорой помощи, их забирали в отделения полиции», — рассказала Znak.com участница акции Елена Киселева.

«Скажите Путину — началась война! Нас бьют, все в крови, женщина лежит умирает, скорая не может проехать», — заявила «МБХ медиа» активистка Ольга Басацкая. Пострадавшую — ее зовут Светлана Карева — в итоге все-таки увезли в больницу. Врачи подозревают у нее перелом позвоночника. «Новая газета» пишет, что она получила травму, упав спиной на пень после того, как ее толкнул полицейский. При разгоне акции задержали, по разным данным, от двух до восьми активистов.

Разгон и избиения протестующих в Ликино-Дулево Экооборона

Позже протестующие перекрыли Егорьевское шоссе в знак протеста. «Активисты ходят туда-сюда по пешеходному переходу», — сказала «МБХ медиа» активистка Ольга Савина.

Протесты против строительства комплекса по переработке отходов возле Ликино-Дулево начались в марте. По информации Znak.com, местные жители ссылаются на заключение эксперта Института водных ресурсов Российской академии наук, который пришел к выводу, что фильтрат от разложения отходов загрязнит грунтовые воды. В июне активисты уже перекрывали трассу в знак протеста против строительства КПО. Тогда акцию тоже разгоняла полиция. По информации политика Дмитрия Гудкова, при разгоне протестующих били, одной из женщин сломали ребро.

Местные власти утверждают, что комплекс по переработке отходов возле Ликино-Дулево не начнут строить до окончания всех необходимых экспертиз.

Ольга Корелина